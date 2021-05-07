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Московский листок

В американо-казахстанской компании на Тенгизе началась забастовка нефтяников

Опубликовано 07.05.2021 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм

Источник: http://socialismkz.info/?p=25881

В Атырауской области 6 мая на месторождении «Тенгиз» началась забастовка нефтяников подрядной организации «Казстройсервис», обслуживающей компанию со значительным американским капиталом «Тенгизшевройл». Бастующие выступают против нынешней системы начисления зарплаты и требуют её увеличения и выплаты надбавок за сверхурочные работы.

 

Руководство компании из числа казахстанских и американских менеджеров дают журналистам противоречивые сведения и вылетели на месторождение для ведения переговоров. Помимо требования повышения зарплаты и выплат за переработку, нефтяники также потребовали улучшения условий труда и проживания в вахтовом посёлке, а также решения проблем с питанием, которое остается некачественным.

 

В компании сообщают о том, что на вахте сейчас находится 510 сотрудников «Казстройсервиса», но сами бастующие на видео утверждают, что сейчас приостановили работу более 900 рабочих. Есть вероятность, что к забастовке могут присоединиться нефтяники других предприятий на месторождении.

 

Для сведения Тенгизское месторождение — нефтяное месторождение, расположенное на северо-западе Казахстана в 350 километрах к юго-востоку от Атырау. Появление же СП «Тенгизшевройл» имеет интересную историю, так как данная компания находится под полным контролем американской компании «Шеврон» (Chevron), которая начала работать в регионе еще в 1990 году по приглашению и личном участии Михаила Горбачёва и Нурсултана Назарбаева.

 

В этот период была заключена сделка по разработке нефтяного месторождения Тенгиз, а 6 апреля 1993 года президентом Республики Казахстан Н. Назарбаевым и американской компанией «Шеврон» была образована совместная компания «Тенгизшевройл», являющаяся самым большим в республике добытчиком нефти на сегодняшний момент.

 

Правда, на сегодняшний момент участие Казахстана через национального оператора «Казмунайгаз» составляет всего лишь 20%. Американский «Шеврон» (Chevron) имеет 50 %, и еще

одна американская компания ExxonMobil — 25 %. То есть, контроль над этим СП полностью осуществляет американская сторона, снимающая сливки со сверхдоходов, а республика находится в кабальных условиях в рамках соглашения о разделе продукции (СРП), заключенного на 40 лет.

 

Примечательно, что именно эти же американские компании на месторождении Кашаган в северо-восточной части Каспия намереваются углубить дно и построить дополнительные каналы, которые приведут к гибели природы и фауны в этом уникальном водоёме. Не зря нефтяники подрядных организаций поднялись на забастовку, так как понимают, что их зарплаты чрезвычайно занижены по сравнению с американскими и западными специалистами таких же профессий, задействованных на месторождении.

 

Казахстанский рабочий профсоюз «Жанарту» полностью поддерживает борьбу нефтяников, бастующих на месторождении Тенгиз в Атырауской области и считает необходимым продвигать требования рабочих Жанаозена о необходимости национализации всей добывающей промышленности и разрыва кабальных контрактов по недропользованию и соглашений о разделе продукции с иностранными компаниями!



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