У кремля провели "профилактику вечности"

Профилактику Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата провели в Александровском саду в четверг в преддверии Дня Победы. В церемонии приняли участие гендиректор АО "Мосгаз" Гасан Гасангаджиев и фронтовик, Соловецкий юнга, ветеран Великой Отечественной войны, ветеран АО "Мосгаз" Николай Морозов.

Гасангаджиев и Морозов с помощью специального факела перенесли пламя на временную горелку, которая является точной уменьшенной копией основной. Затем сотрудники газового хозяйства приподняли звезду мемориального комплекса и отнесли ее в сторону, хранители огня тщательно проверили каждый из трех запальников горелки.

Церемония прошла в присутствии представителей молодежных патриотических и поисковых организаций.

А вы точно уверены, что профилактика газовой горелки – это торжественная церемония?

Не говоря о том, что ремонт «вечного огня» звучит как-то двусмысленно.

А так, в принципе, можно проводить торжественную очистку памятника Пушкину от голубиного помета – в день рождения поэта. Или торжественно поправлять могилы у кремлевской – все знают, что это надо делать время от времени, но не при скоплении народа же… Хотя, а что?