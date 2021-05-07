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Московский листок

Наши новости на канале "Социал Za"

Опубликовано 07.05.2021 в разделе комментариев 0

00:00 - Заставка выпуска 00:08 - Счастливое детство по-Путински 01:03 - Просветить Россию можно и читая по складам 03:10 - В Госдуму внесен законопроект о запрете на участие в выборах причастных к экстремизму 04:45 - Тысячи пострадавших от спецоперации в Аксае внесут в реестр 05:41 - Воду для Крыма будут извлекать со дна моря 07:40 - Башмет и Пускепалис удостоились благодарности Путина 08:19 - В России на сумму почти 15 млн. руб. собрали с вернувшихся туристов, которые забыли внести результаты теста на коронавирус на сайте Госуслуг



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Наши новости на канале "Социал Za"
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