Анатолий Баранов: Что потом? Суп с котом - буквально. И добрые люди, утопленные в собственных золотых унитазах

Дал комментарий "Свободной прессе".

Россияне из-за роста цен и падения доходов перешли в режим проедания сбережений. Это следует из отчета Росстата. За первый квартал 2021 года население получило доход 14,3 триллиона рублей, а потратило на товары и услуги 14,9 триллиона рублей. Сообщается, что разница была покрыта из сбережений, которые за три месяца текущего года сократились на 604,3 млрд рублей.

В отчете говорится, что реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по оценке, в I квартале 2021 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизились на 3,6%. При этом начало 2021 года принесло ухудшение по всем статьям доходов.

— Доходы и раньше падали, но о проедании сбережений не говорили, потому что их не было, — поясняет главный редактор портала ФОРУМ. Мск Анатолий Баранов. — Я напомню, что первое обиралово проходило на фоне конфискации еще советских вкладов в Сбербанке. То есть почти все советские люди вошли в новую реальность нищими. А сбережения были солидными, даже по мировым меркам. Именно после этого слова «пенсионер» и «нищий» стали синонимами.

Потом было обиралово 1998-го года, когда все, успевшие накопить жирок в 90-е опять лишились всего. Я напомню, только СБС-Агро оставил нищими более миллиона вкладчиков. Ну а теперь у нас «торжество закона» —- можно прожирать сбережения. Я вот именно этим и занимаюсь в последнее время. Закончатся — пойду побираться.

— Давайте разберемся с понятиями. Когда говорят «проедают сбережения» это означает, что доходов в прямом смысле на еду не хватает?

— Кому-то не хватает и на еду, о чем свидетельствуют данные о качественном и количественном составе среднего рациона россиянина — меньше мяса, больше хлеба и «макарошек». Но тот, кому не хватает на еду, обычно сбережений не имеет. Так что те, у кого сбережения есть, проедают. У кого нет — голодают.

— За первый квартал 2021 года, население получило доход 14,3 триллиона рублей, а потратило на товары и услуги 14,9 триллиона рублей. Разница была покрыта из сбережений. То есть люди у нас небедные? Неплохо накопили?

— У нас люди не просто небедные, они очень богатые. Просто не все. Больше 100 человек в списке Форбс. Правда. один из них, г-н Дерипаска недавно назвал 80 процентов россиян — нищими. Так вот, доход в 14,3 триллиона рублей — это 200 миллиардов долларов. Всего-то. Как раз в основном это доходы фигурантов списка Форбс, их близких и приближенных. А объедки — это всем остальным россиянам. Которые могут гордиться своими соотечественниками, которые «неплохо накопили».

— Многие ли россияне делают сбережения? И как они узнают, когда приходит время их тратить? Как узнать, что «черный день» наступил?

— Сбережения делают все, даже белки. Кто-то копит на новый «Майбах», кто-то на бутерброд с икрой на Новый год. А узнать, что пора раскрывать кубышку очень просто — денег нет, а есть хочется. Или вот жена у меня, когда умирала —- я не буду называть суммы, которые съела у меня наша бесплатная медицина, это неприлично для деятеля оппозиции. Чтоб понятно было: один укол — 3 тысячи долларов. Люди в платных онкологических клиниках квартиры продают, имущество закладывают. Можно, конечно, сказать, что с жиру бесятся, можно и поскромней концы отдавать. Ну ничего, если я заболею тяжело, то мне уже лечиться не на что, все нормально.

— Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в I квартале 2021 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизились на 3,6%, говорится в отчете Росстата. Начало 2021 года принесло ухудшение по всем статьям доходов. Почему, по-вашему, это произошло? Какие выводы можно сделать?

— Выводы очень простые — экономическая система при Путине в РФ сложилась такая, что может нормально функционировать только при очень большом притоке денег извне. Например, от нефтегазового бума. При 7 долларах за баррель только Примаков, Маслюков и Геращенко могли обеспечить годовой рост промышленности на 18 процентов. Но это совсем не путинская система, основанная на роскоши сверхбогатых и нищете остальных. Сегодня даже 3,6 процентов снижения доходов населения у них персональные бюджеты, сверстанные и так «внатяг», не сходятся, и люди начинают бедствовать.

— А что потом, когда все сбережения будут проедены?

— Что потом? Суп с котом — буквально. И добрые люди, утопленные в собственных золотых унитазах.