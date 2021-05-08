Завершился век Егора Лигачева

Бывший член Политбюро и секретарь ЦК КПСС, второй человек в партии и государстве Егор Кузьмич Лигачев умер на 101-м году жизни.
Е.К.Лигачев - советский и российский политический и государственный деятель, родился 29 ноября 1920 года в д. Дубинкино Томской губернии (ныне Чулымский район Новосибирской области). С апреля 1985 года был членом Политбюро, в 1985-1988 годах в качестве секретаря ЦК КПСС отвечал за вопросы идеологии. Фактически был вторым лицом в партии после Михаила Горбачева. В этот же период был одним из инициаторов и руководителей антиалкогольной кампании в СССР. Знаменит в том числе фразой, сказанной Борису Ельцину, - "Борис, ты не прав".
Есть еще один момент в его биографии - был признан лучшим сити-менеджером Европы во время руководства Томской областью. И в Политбюро оказался не случайно, а по заслугам. Были заслуги, и значительные.
В истории остался как антипод Горбачева, консерватор, хранитель СССР, который не уберег... Это давило его, хотя личной вины Лигачева в развале великой страны было немного.
Он нередко заходил к нам в "Правду", уже в качестве пенсионера - вечно в одном и том же темном костюме, аккуратный, интеллигентный старик. Приезжал, кстати, на троллейбусе. "Майбахами" не обзавелся, хотя возможности были. И пиццу не рекламировал.
О нем много писал генерал Евгений Копышев, в последние годы исполнявший роль то ли пресс-секретаря, то ли летописца Лигачева. Вот только ушел из жизни Евгений Иванович много раньше... Сейчас, наверно, встретятся - Дон-Кихот из Политбюро и его верный Санчо Панса. Хотя нам, коммунистам, так говорить и не положено. Но что делать, если хороших людей на том свете становится куда больше, чем на этом?
Егор Кузьмич, хороший ты был мужик, и место тебе в истории останется достойное.
Анатолий Баранов
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Это они разрушили КПСС, СССР и советский социализм написал 08.05.2021 02:20
Все трое были абсолютными невеждами в марксизме: чем был СССР, что надо было делать - они совершенно не понимали.
Этих троих можно сравнить с теми безумцами, которые орудовали в Чернобыльском реакторе.
Они были жертвами сталинской пропагандистской машины, которая сделала их политическими болванами.
А система партийной кооптации подняла этих болванов на политический верх.
Потом они устроили политический "чернобыль".
reda написал 08.05.2021 02:19
Яхвесос иль коммунист -
Чмошный сранный бинарист.
Ватный чмошный импераст
И сюда же либераст.
Славит иль божка жидов
Неграм иль сосать готов.
Арии не привлекают
Веды сука не читает.
Все уродство в мире блядь
хочет в мире собирать.
Сдохнет в муках нерусь да,
Всем пришла уже *****.
3авидонов Никос написал 08.05.2021 02:16
Anna2002 написал 08.05.2021 02:09
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стоик7905 написал 08.05.2021 02:07
карлик подтвердил, что сделал запас смазки для своего ануса?
и это для скорой встречи в июне?