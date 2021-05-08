Завершился век Егора Лигачева

Бывший член Политбюро и секретарь ЦК КПСС, второй человек в партии и государстве Егор Кузьмич Лигачев умер на 101-м году жизни.

Е.К.Лигачев - советский и российский политический и государственный деятель, родился 29 ноября 1920 года в д. Дубинкино Томской губернии (ныне Чулымский район Новосибирской области). С апреля 1985 года был членом Политбюро, в 1985-1988 годах в качестве секретаря ЦК КПСС отвечал за вопросы идеологии. Фактически был вторым лицом в партии после Михаила Горбачева. В этот же период был одним из инициаторов и руководителей антиалкогольной кампании в СССР. Знаменит в том числе фразой, сказанной Борису Ельцину, - "Борис, ты не прав".

Есть еще один момент в его биографии - был признан лучшим сити-менеджером Европы во время руководства Томской областью. И в Политбюро оказался не случайно, а по заслугам. Были заслуги, и значительные.

В истории остался как антипод Горбачева, консерватор, хранитель СССР, который не уберег... Это давило его, хотя личной вины Лигачева в развале великой страны было немного.

Он нередко заходил к нам в "Правду", уже в качестве пенсионера - вечно в одном и том же темном костюме, аккуратный, интеллигентный старик. Приезжал, кстати, на троллейбусе. "Майбахами" не обзавелся, хотя возможности были. И пиццу не рекламировал.

О нем много писал генерал Евгений Копышев, в последние годы исполнявший роль то ли пресс-секретаря, то ли летописца Лигачева. Вот только ушел из жизни Евгений Иванович много раньше... Сейчас, наверно, встретятся - Дон-Кихот из Политбюро и его верный Санчо Панса. Хотя нам, коммунистам, так говорить и не положено. Но что делать, если хороших людей на том свете становится куда больше, чем на этом?

Егор Кузьмич, хороший ты был мужик, и место тебе в истории останется достойное.

Анатолий Баранов