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Московский листок

Завершился век Егора Лигачева

Опубликовано 08.05.2021 в разделе комментариев 5

кпсс лигачев
Завершился век Егора Лигачева

Бывший член Политбюро и секретарь ЦК КПСС, второй человек в партии и государстве Егор Кузьмич Лигачев умер на 101-м году жизни.

Е.К.Лигачев - советский и российский политический и государственный деятель, родился 29 ноября 1920 года в д. Дубинкино Томской губернии (ныне Чулымский район Новосибирской области). С апреля 1985 года был членом Политбюро, в 1985-1988 годах в качестве секретаря ЦК КПСС отвечал за вопросы идеологии. Фактически был вторым лицом в партии после Михаила Горбачева. В этот же период был одним из инициаторов и руководителей антиалкогольной кампании в СССР. Знаменит в том числе фразой, сказанной Борису Ельцину, - "Борис, ты не прав".

Есть еще один момент в его биографии - был признан лучшим сити-менеджером Европы во время руководства Томской областью. И в Политбюро оказался не случайно, а по заслугам. Были заслуги, и значительные.

В истории остался как антипод Горбачева, консерватор, хранитель СССР, который не уберег... Это давило его, хотя личной вины Лигачева в развале великой страны было немного.

Он нередко заходил к нам в "Правду", уже в качестве пенсионера - вечно в одном и том же темном костюме, аккуратный, интеллигентный старик. Приезжал, кстати, на троллейбусе. "Майбахами" не обзавелся, хотя возможности были. И пиццу не рекламировал.

О нем много писал генерал Евгений Копышев, в последние годы исполнявший роль то ли пресс-секретаря, то ли летописца Лигачева. Вот только ушел из жизни Евгений Иванович много раньше... Сейчас, наверно, встретятся - Дон-Кихот из Политбюро и его верный Санчо Панса. Хотя нам, коммунистам, так говорить и не положено. Но что делать, если хороших людей на том свете становится куда больше, чем на этом?

Егор Кузьмич, хороший ты был мужик, и место тебе в истории останется достойное.

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 5
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Умер один из трех самых страшных людей в КПСС, которыми были Горбачев , Яковлев и Лигачев.
Это они разрушили КПСС, СССР и советский социализм написал 08.05.2021 02:20
Все трое, несмотря на их титулы, были людьми средних способностей.
Все трое были абсолютными невеждами в марксизме: чем был СССР, что надо было делать - они совершенно не понимали.
Этих троих можно сравнить с теми безумцами, которые орудовали в Чернобыльском реакторе.
Они были жертвами сталинской пропагандистской машины, которая сделала их политическими болванами.
А система партийной кооптации подняла этих болванов на политический верх.
Потом они устроили политический "чернобыль".
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(без названия)
reda написал 08.05.2021 02:19
Бинарист
Яхвесос иль коммунист -
Чмошный сранный бинарист.
Ватный чмошный импераст
И сюда же либераст.
Славит иль божка жидов
Неграм иль сосать готов.
Арии не привлекают
Веды сука не читает.
Все уродство в мире блядь
хочет в мире собирать.
Сдохнет в муках нерусь да,
Всем пришла уже *****.
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Ездят в Туву парою педерасты старые!
3авидонов Никос написал 08.05.2021 02:16
Задача коммуниста-Лигачева сейчас как можно быстрее утянуть за собой Пятнистую жабу и картаво-шепелявого Лешку Казанника спасшего Борьку Пьяного.
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anna
Anna2002 написал 08.05.2021 02:09

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(без названия)
стоик7905 написал 08.05.2021 02:07
Байден подтвердил, что закупил презерватив износостойкий ?
карлик подтвердил, что сделал запас смазки для своего ануса?
и это для скорой встречи в июне?
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