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Московский листок

Законопроект о запрете путать божий дар с яичницей

Опубликовано 08.05.2021 в разделе комментариев 5

победа бессмертный полк

В Госдуму внесен проект о запрете уравнивания роли СССР и нацистской Германии - во исполнение поручения главы государства.

Авторами инициативы выступили глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков и сенатор Алексей Пушков.

Табу касается как публичных выступлений, так и публикаций в СМИ, а также произведений искусства и т.п. На интернет-сферу проект тоже распространяется.

Согласно инициативе, нельзя будет отождествлять цели, решения и действия советского и нацистского руководства. То же касается и военнослужащих. Запрет вводится и на "отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы".

***

В принципе – это признание полного идейного и пропагандистского краха современной власти. Который нынешние «хозяева дискурса» подготовили сами.

Кто десятки лет обливал помоями и руководство СССР, и саму страну? Да вплоть до драпировки мавзолея Ленина на каждый «парад победы»… А потом удивляются, что в их же отраженном сознании рейх выглядит не просто тем же самым, а даже еще и привлекательней, чем советский союз…

Сейчас начнут сажать тех, кто "отождествляет" - профессоров, журналистов, студентов. Создавая, как обычно, гонимым ореол мучеников.

Никто не задается вопросом - почему в стране, больше других пострадавшей от нацизма и победившей его в конце концов, начинают потихоньку ревизовать итоги победы 1945 года? Почему внуки героев войны зигуют и отмечают день рождения Гитлера?

Не потому ли, что современное состояние России напрямую связывают с отдаленными итогами победы? Власти же первыми и связывают.

Победа, верховный главнокомандующий которой властями же и привластными буржуазными интеллигентами ставится в один ряд с Гитлером, причем часто дополняется, что Сталин еще и хуже... Так ли уж трудно продолжить логический ряд?

Ну а версия, что, вопреки Сталину и Жукову, старший лейтенант Солженицын втайне выиграл войну, критики не выдерживает.

Причем ревизия итогов войны становится частью оппозиционного дискурса, во всяком случае, в либеральных и националистических кругах.

Это естественно - когда власти неумело и неубедительно примазываются к победе проклинаемого ими СССР, то разнести в пух и прах их неловкую позицию легко и приятно. 

Запретите?

Ну так вся эмиграция начнет "отождествлять" с удвоенной силой. А те, кто здесь, в России будет опасаться ставить лайк, станет воспринимать это как истину, поругаемую "партией жуликов и воров". Ну раз жулики и воры запрещают даже думать об этом, занчит, правда, наверно...

Как тут не процитировать министра Лаврова: "Дебилы, бл..."

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 5
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Re: Re: Великая Отечественная - это Вторая Гражданская
Длтблтлбиб написал 08.05.2021 12:02
ага, шнапс это не водка, водка это горилка, - логек, йопта
...
ну об третьей перестроечной не будем - еще не кончилась, а вот прикинь-ка к сопатке, что будет в финале Четвертой, гыы
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Re: Великая Отечественная - это Вторая Гражданская
хахахахахахахахахаххх написал 08.05.2021 11:40
Нет, это Гражданская - по сути продолжение Первой мировой.
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пятая колонна гадит народу!
Grad написал 08.05.2021 11:34
"Фотографию с флагами опубликовал в сети местный житель. На кадрах видно, что они представляют собой треугольное полотнище с изображением ордена Отечественной войны на фоне расходящихся от него красных и белых лучей. Похожие знамена были у Военно-морских сил Японии, воевавших на стороне гитлеровской Германии во Второй мировой войне. Об этом сообщает "Рамблер".-интернет
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(без названия)
Вайнона Райдер написал 08.05.2021 11:12
Да узбакойтесЯ!
На все не хватает сил, но если сосредоточится.
Завтра будет лучший парад за всю историю , лучший.
Крым наш без единого выстрела. Гиперзвук впервые в мире. Отравления блестяще. Разгон псевдомитингов изумительный. Выборы без сучка и задоринки.
Браво Путин!
Постепенно решим проблемы, дайте время. Враг силен, но победим, приглядимся к Корона вирус, вроде мелочь, а почти разбили врага и наши соотечественники с флагами России готовились водрузить на Капитолий. Не сегодня, так завтра. Терпения вам дорогие мои товарищи.
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(без названия)
Дльлдтлдтлд написал 08.05.2021 10:57
Ээээ, как бы это так помягче б, г-н Баранов,, - а вот давеча вы меня забанили после упоминания 27000000 туземцев "этой страны", сгоревших во имя торжества коммунизма жидокагебешных приватизаторов, - это че? - "за" или "против"
...ах, по ситуации...
...
Великая Отечественная - это Вторая Гражданская.
тчк
(оспорьте для посмеяццо)
И.
Союзником кого - в историческом плане! - выступил Гитлер?
(доказательство от противного как отрицание отрицания до степени прогрессивности отрицуемого)
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