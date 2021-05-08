Законопроект о запрете путать божий дар с яичницей

В Госдуму внесен проект о запрете уравнивания роли СССР и нацистской Германии - во исполнение поручения главы государства.

Авторами инициативы выступили глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков и сенатор Алексей Пушков.

Табу касается как публичных выступлений, так и публикаций в СМИ, а также произведений искусства и т.п. На интернет-сферу проект тоже распространяется.

Согласно инициативе, нельзя будет отождествлять цели, решения и действия советского и нацистского руководства. То же касается и военнослужащих. Запрет вводится и на "отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы".

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В принципе – это признание полного идейного и пропагандистского краха современной власти. Который нынешние «хозяева дискурса» подготовили сами.

Кто десятки лет обливал помоями и руководство СССР, и саму страну? Да вплоть до драпировки мавзолея Ленина на каждый «парад победы»… А потом удивляются, что в их же отраженном сознании рейх выглядит не просто тем же самым, а даже еще и привлекательней, чем советский союз…

Сейчас начнут сажать тех, кто "отождествляет" - профессоров, журналистов, студентов. Создавая, как обычно, гонимым ореол мучеников.

Никто не задается вопросом - почему в стране, больше других пострадавшей от нацизма и победившей его в конце концов, начинают потихоньку ревизовать итоги победы 1945 года? Почему внуки героев войны зигуют и отмечают день рождения Гитлера?

Не потому ли, что современное состояние России напрямую связывают с отдаленными итогами победы? Власти же первыми и связывают.

Победа, верховный главнокомандующий которой властями же и привластными буржуазными интеллигентами ставится в один ряд с Гитлером, причем часто дополняется, что Сталин еще и хуже... Так ли уж трудно продолжить логический ряд?

Ну а версия, что, вопреки Сталину и Жукову, старший лейтенант Солженицын втайне выиграл войну, критики не выдерживает.

Причем ревизия итогов войны становится частью оппозиционного дискурса, во всяком случае, в либеральных и националистических кругах.

Это естественно - когда власти неумело и неубедительно примазываются к победе проклинаемого ими СССР, то разнести в пух и прах их неловкую позицию легко и приятно.

Запретите?

Ну так вся эмиграция начнет "отождествлять" с удвоенной силой. А те, кто здесь, в России будет опасаться ставить лайк, станет воспринимать это как истину, поругаемую "партией жуликов и воров". Ну раз жулики и воры запрещают даже думать об этом, занчит, правда, наверно...

Как тут не процитировать министра Лаврова: "Дебилы, бл..."

Анатолий Баранов