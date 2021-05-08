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Московский листок

Главная новость Москвы сегодня - г-н Мажуга цветы возложил в Щукино

Опубликовано 08.05.2021 в разделе комментариев 0

путин выборы кремль
Главная новость Москвы сегодня - г-н Мажуга цветы возложил в Щукино

В Москве произошло событие, которое определенно изменит ход истории. Не случайно же это событие сегодня отражено в "Комсомольской правде" и "Московском комсомольце", а также агентством "Москва 24" и попало на главную страницу Яндекса!

Что за событие?

"Ректор Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга возложил цветы к памятному знаку Маршалу Советского Союза Сергею Бирюзову в московском районе Щукино. Также он поздравил с праздником Победы жителей и активистов района".

Кто такой Мажуга? Почему возложение цветов в одном из районов Москвы так важно?

Не Собянин возложил, не Путин какой, а сам Мажуга!

И не к Вечному огню в Александровском саду или на Поклонной горе, а к... памятному знаку в районе Щукино.

Да все понятно - Александр Мажуга идет на выборы от "партии власти", а в Щукино, и вообще в Москве его никто знать не знает. И никакого отношения к Щукино он не имеет - даже университет его в Северном Тушино, в совершенно другом избирательном округе, кстати.

Вообще известность г-на Мажуги за пределами его родного вуза весьма невелика, к нулю стремится, если честно. Да и в "Менделеевке" с вопросом - все же не его альма-матер, он МГУ заканчивал, а у выпускников РХТУ собственная гордость.

Не сказал бы, чтоб научные изыскания г-на Мажуги тоже пользовались широкой известностью в народе. Диссертация «Дизайн и синтез бифункциональных аурофильных органических лигандов и координационных соединений на их основе для биологического применения» не каждому дастся, чтоб выговорить с первого раза, не то, что запомнить. Хотя аурофильные органические лиганды внушают инстинктивное почтение.

Логика политтехнологов "партии власти" понятна - за оставшиеся до выборов 4 месяца абсолютно никому не известный человек должен хоть как-то примелькаться.

Но, поскольку ярких событий и подвигов утвержденная в кремле кандидатура не продуцирует, и навряд ли это ожидается в будущем, то годится "хоть что-нибудь".

Видимо, скоро мы узнаем, чем завтракает г-н Мажуга, и как потребленные им белки и углеводы влияют на повседневную жизнь жителей и активистов округа.

Но вот как же солидные и уважаемые СМИ? Вот так вот "за шоколадку"?

Ну а как же главный медиаконцентратор страны, Яндекс-новости, из которого ФОРУМ.мск, кстати, выкинули в соответствии с "законом Яровой"? Так и будет стоять в позиции "чего изволите-с"? выдавая нам за важнейшие новости страны и мира убогие наработки кремлевских пиарщиков-недоучек?

И понятно, что в округе есть сильный кандидат от оппозиции, глава муниципалитета Щукино Андрей Гребенник, которого там буквально каждая собака знает. Вот его и будет подсиживать специалист по лигандам.

Но зачем же эту местечковую задачу выводить на уровень федеральных медиа, в майнстрим? 

А меня еще спрашивают, зачем мы затеяли свой новостной блок на YouTube? Да вот за этим - официальные новости и не новости вовсе, а тупой PR. Вот зачем.



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