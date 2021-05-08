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Московский листок

Выбросы парниковых газов в Китае больше, чем выбросы всех развитых стран вместе взятых

Опубликовано 08.05.2021 в разделе комментариев 0

В 2019 году они превысили 14 Гт в эквиваленте углекислого газа. По данным исследовательской компании Rhodium Group, это более чем в три раза больше, чем было в 1990 году, и больше, чем выбросы всех развитых стран в 2019 году, вместе взятых.

Как отмечают эксперты Rhodium Group, глобальные выбросы парниковых газов в 2019 году достигли 52 Гт в эквиваленте углекислого газа. За последние десять лет этот показатель вырос на 11,4%, и доля Китая быстро растет. Сейчас она составляет 27% от глобальных выбросов. По оценкам Rhodium Group, в 2020 году выбросы Китая будут еще.

На втором месте по уровню выбросов парниковых газов в 2019 году находятся США — их доля составляет 11%, у Индии — 6,6%, у ЕС — 6,4%, у Индонезии — 3,4%. Россия занимает шестое место с долей 3,1%.

Это плохо, но по выбросам углекислого газа можно судить о реальном весе производства в той или иной стране. Получается, что в реальном секторе Китай больше, чем США в 2,5 раза и больше, чем Россия – в 9 раз! Что, в общем, соответствует пропорции в численности населения. 

Температура Земли достигла самого высокого уровня за три миллиона лет в 2020 году, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает ТАСС.

По словам политика, прошлый год стал рекордным по количеству климатических катаклизмов и экстремальных погодных условий в различных регионах. «Мы по-прежнему движемся к катастрофическому повышению температуры на 2,4 градуса к концу столетия», — добавил генсек.

Гуттериш отметил, что был достигнут новый максимум концентрации углекислого газа в атмосфере. Сейчас он на 148 процентов выше, чем в доиндустриальную эпоху. «Мы стоим на краю пропасти», — предупредил он.

Ну, осталось сделать еще шаг…

Зато с уверенностью можно сказать, что гроб последнего человека на земле будет китайского производства.

А.Б.



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