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Московский листок

Продолжается забастовка на Алчевском металлургическом комбинате в ЛНР

Опубликовано 08.05.2021 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Продолжается забастовка на Алчевском металлургическом комбинате в ЛНР

Продолжается забастовка на Алчевском металлургическом комбинате в ЛНР, градообразующем предприятии города Алчевск, бывший Коммунарск советской эпохи.

Работникам завода, продолжающим работать на данный момент, не выплачивается заработная плата уже 4 месяца; людям которые рассчитались, не выплачивается задолженность вообще.

Комбинат теперь находится под контролем Курченко ( сейчас он называется ЗАО "ВНЕШТОРГСЕРВИС" Филиал #12) и Минэкономразвития РФ.

Появилась новая проблема – жены бастующих металлургов не могут получить алименты, хотя отчисления из зарплат делаются регулярно.

Сами зарплаты очень невелики – 10-20 тысяч рублей, по законам ЛНР алименты составляют около четверти заработка, то есть 3-5 тысяч рублей, для Донбасса чувствительные деньги.

Женщины неоднократно обращались в прокуратуру Луганска с требованием принять меры в отношении странного отношения к алиментам, высчитанным из зарплат рабочих. Они получили в ответ заверения, что прокуратура отправила руководству завода распоряжение исправить нарушения, но не видит оснований для принятия других прокурорских мер.

 



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