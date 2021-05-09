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Московский листок

"А что?" Новости: о запрете путать божий дар с яичницей

Опубликовано 09.05.2021 в разделе комментариев 0

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Законопроект о запрете путать божий дар с яичницей

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"Коммунисты России" (14)

РПСС (78)

"Справедливая Россия - за правду!" (24)

Ни одну (208)

Как видим, опять победителем становится ответ «Ни одну». Причем с результатом в 2 раза выше, чем у всех остальных вместе взятых.

Ну и некоторый сюрприз – у партии Шевченко результат в полтора раза выше, чем у КПРФ, а у СР после слияний в два раза меньше чем у партии Зюганова. Так еще можем увидать в Думе новую партию. Хотя вряд ли.

 



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"А что?" Новости: о запрете путать божий дар с яичницей
"А что?" Новости: о запрете путать божий дар с яич...
09.05.2021
Законопроект о запрете путать божий дар с яичницей
Законопроект о запрете путать божий дар с яичницей
08.05.2021
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