"А что?" Новости: о запрете путать божий дар с яичницей

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Какую из левых партий вы предпочтете на выборах в Думу?

КПРФ (54)

"Коммунисты России" (14)

РПСС (78)

"Справедливая Россия - за правду!" (24)

Ни одну (208)

Как видим, опять победителем становится ответ «Ни одну». Причем с результатом в 2 раза выше, чем у всех остальных вместе взятых.

Ну и некоторый сюрприз – у партии Шевченко результат в полтора раза выше, чем у КПРФ, а у СР после слияний в два раза меньше чем у партии Зюганова. Так еще можем увидать в Думе новую партию. Хотя вряд ли.