"А что?" Новости: о запрете путать божий дар с яичницей

Законопроект о запрете путать божий дар с яичницей
Выбросы парниковых газов в Китае больше, чем выбросы всех развитых стран вместе взятых
Какую из левых партий вы предпочтете на выборах в Думу?
КПРФ (54)
"Коммунисты России" (14)
РПСС (78)
"Справедливая Россия - за правду!" (24)
Ни одну (208)
Как видим, опять победителем становится ответ «Ни одну». Причем с результатом в 2 раза выше, чем у всех остальных вместе взятых.
Ну и некоторый сюрприз – у партии Шевченко результат в полтора раза выше, чем у КПРФ, а у СР после слияний в два раза меньше чем у партии Зюганова. Так еще можем увидать в Думе новую партию. Хотя вряд ли.
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