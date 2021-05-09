Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Нацистские твари и где они обитают

Опубликовано 09.05.2021 в разделе комментариев 0

победа война
Нацистские твари и где они обитают

Президент Латвии Эгилс Левитс возложил цветы на Братском кладбище в Риге и заявил, что Вторая мировая война для страны была "чужой".

"Латвия не принимала участие во Второй мировой войне, для нас это была чужая война. Наши парни были призваны в армии в обе из воюющих сторон, они воевали за свои цели в составе чужих армий, и у нас было очень много гражданских жертв", — сказал президент журналистам.

Он отметил, что разгром нацизма "не принес освобождения" Латвии.

***

Ну, теперь-то Латвия свободна, не так ли?

В 1990-м году население "порабощенной" Латвии составляло 2 668 140 человек. Спустя 30 лет, в 2021-м году - 1 893 700. То есть сократилось на треть. Без войны, без опустошительных эпидемий или голода. Просто люди куда-то подевались. Еще полвека, и территория Латвии станет полностью свободной от населения.

Видимо, это плоды свободы.

Теперь о людских потерях Латвии во время войны.

В 1935 году в Латвии жило 93 тысячи евреев. После войны евреи в Латвии жить перестали, и только к 1959-му году их численность достигла 36 тысяч - "понаехали". Сейчас евреев в стране всего 6 тысяч. То есть во время войны добрые латыши уничтожили всех своих евреев, кто не успел убежать с Красной армией. А после войны вернувшихся потихоньку выдавливали - вплоть до почти полного искоренения еврейской общины в свободной независимой Латвии.

До войны в Латвии жило 62 тысячи немцев. После войны немцы там почти уже не жили, их доля колебалась вокруг одной десятой процента населения.

Остальные национальные группы существенных потерь не понесли.

О призванных в "обе воюющие армии".

Латвия дала Германии 15-ю и 19-ю дивизии легиона "Ваффен СС Леттланд" - эти формирования создавались не по призыву, воевать в Ваффен СС шли добровольно. 

Во время оккупации латыши служили в подразделениях вермахта (в качестве добровольцев — «Freiwillige» и «добровольных помощников» — «Hiwi»), полиции и иных военизированных вооружённых формированиях. В 1941 году началось формирование латышских полицейских «шуцманншафт»-батальонов.

Ни о каком призыве латышей речи не шло - все это были добровольческие формирования. В оккупированной стране призыва не проводится.

В Красной армии по призыву была создана 201-я Латышская стрелковая дивизия; в сентябре 1941 года в ней насчитывалось 10 тыс. человек. В ходе Великой Отечественной войны в составе советских вооружённых сил были созданы 130-й Латышский стрелковый корпус, две латышские стрелковые дивизии, один полк лёгких бомбардировщиков, один зенитный полк.

Вот, собственно, и все. 

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какую из левых партий вы предпочтете на выборах в Думу?:
Результаты
Интернет-ТВ
"А что?" Новости: о запрете путать божий дар с яичницей
"А что?" Новости: о запрете путать божий дар с яич...
09.05.2021
Законопроект о запрете путать божий дар с яичницей
Законопроект о запрете путать божий дар с яичницей
08.05.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Нацистские твари и где они обитают (0)
Прощайте, Егор Кузьмич! (0)
"А что?" Новости: о запрете путать божий дар с яичницей (0)
Продолжается забастовка на Алчевском металлургическом комбинате в ЛНР (4)
Выбросы парниковых газов в Китае больше, чем выбросы всех развитых стран вместе взятых (11)
Главная новость Москвы сегодня - г-н Мажуга цветы возложил в Щукино (2)
Законопроект о запрете путать божий дар с яичницей (14)
Завершился век Егора Лигачева (52)
Лично раздавил танком группу египтян, въехав в толпу безоружных людей (13)
Анатолий Баранов: Что потом? Суп с котом - буквально. И добрые люди, утопленные в собственных золотых унитазах (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Прощание с Егором Кузьмичом
Дарья Митина Дарья Митина: Планы на завтра
Дарья Митина Дарья Митина: Репортаж "КоммерсантЪ-а" о том, что мы сегодня провернули:))
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Геройски погибнуть первым за НАТО: политолог предостерег Румынию от войны с Россией
orphoprosecutor orphoprosecutor: Десятый наш...
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss