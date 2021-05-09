Нацистские твари и где они обитают

Президент Латвии Эгилс Левитс возложил цветы на Братском кладбище в Риге и заявил, что Вторая мировая война для страны была "чужой".

"Латвия не принимала участие во Второй мировой войне, для нас это была чужая война. Наши парни были призваны в армии в обе из воюющих сторон, они воевали за свои цели в составе чужих армий, и у нас было очень много гражданских жертв", — сказал президент журналистам.

Он отметил, что разгром нацизма "не принес освобождения" Латвии.

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Ну, теперь-то Латвия свободна, не так ли?

В 1990-м году население "порабощенной" Латвии составляло 2 668 140 человек. Спустя 30 лет, в 2021-м году - 1 893 700. То есть сократилось на треть. Без войны, без опустошительных эпидемий или голода. Просто люди куда-то подевались. Еще полвека, и территория Латвии станет полностью свободной от населения.

Видимо, это плоды свободы.

Теперь о людских потерях Латвии во время войны.

В 1935 году в Латвии жило 93 тысячи евреев. После войны евреи в Латвии жить перестали, и только к 1959-му году их численность достигла 36 тысяч - "понаехали". Сейчас евреев в стране всего 6 тысяч. То есть во время войны добрые латыши уничтожили всех своих евреев, кто не успел убежать с Красной армией. А после войны вернувшихся потихоньку выдавливали - вплоть до почти полного искоренения еврейской общины в свободной независимой Латвии.

До войны в Латвии жило 62 тысячи немцев. После войны немцы там почти уже не жили, их доля колебалась вокруг одной десятой процента населения.

Остальные национальные группы существенных потерь не понесли.

О призванных в "обе воюющие армии".

Латвия дала Германии 15-ю и 19-ю дивизии легиона "Ваффен СС Леттланд" - эти формирования создавались не по призыву, воевать в Ваффен СС шли добровольно.

Во время оккупации латыши служили в подразделениях вермахта (в качестве добровольцев — «Freiwillige» и «добровольных помощников» — «Hiwi»), полиции и иных военизированных вооружённых формированиях. В 1941 году началось формирование латышских полицейских «шуцманншафт»-батальонов.

Ни о каком призыве латышей речи не шло - все это были добровольческие формирования. В оккупированной стране призыва не проводится.

В Красной армии по призыву была создана 201-я Латышская стрелковая дивизия; в сентябре 1941 года в ней насчитывалось 10 тыс. человек. В ходе Великой Отечественной войны в составе советских вооружённых сил были созданы 130-й Латышский стрелковый корпус, две латышские стрелковые дивизии, один полк лёгких бомбардировщиков, один зенитный полк.

Вот, собственно, и все.

А.Б.