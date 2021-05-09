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Московский листок

Украина чествует дивизию СС "Галичина"

Опубликовано 09.05.2021 в разделе комментариев 3

Украина чествует дивизию СС "Галичина"

Во Львове на митинге по случаю годовщины формирования дивизии СС "Галичина" один из руководителей шествия объявил, что планирует провести следующий марш в Москве и Донецке. На мероприятии присутствовали депутат Рады и депутаты Львовского областного совета.

На прошлой неделе аналогичный марш состоялся в центре Киева.  

Дивизию СС "Галичина" создали 28 апреля 1943 года во Львове, она просуществовала до лета следующего года, когда Красная армия разгромила ее возле украинского города Броды. Военнослужащие дивизии совершали военные преступления против мирного населения, в частности принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где было убито более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия "Галичина", решением Нюрнбергского трибунала признали преступной организацией.



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Всего комментариев к статье: 3
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Ездят в Туву парою педерасты старые!
3авидонов Никос написал 09.05.2021 02:55
Россия в лице Кривоногих-Кабаева и его банд-группировки напала на Украину, отобрала территории убив тысячи украинцев.
Поэтому почти вся Украина будет чествовать именно дивизию СС "Галичина", но никак не советские и российские войска.
Чего тута непонятного?
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Re: Если ветер из европы, Он приносить Вирус Ж-пы! Для защиты рожи, глаз - Применяй противогаз!
3авидонов Никос написал 09.05.2021 02:49
Такидакала заднеприводная, чем писать свою очередную непонятную ахинею ты лучше тута совсем ничего не пиши.
Я тябе рожу разобью, настолько ты тута противен!
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Если ветер из европы, Он приносить Вирус Ж-пы! Для защиты рожи, глаз - Применяй противогаз!
OTOTOTTAKIBOG! написал 09.05.2021 02:11
"Войска СС, в состав которых входила дивизия "Галичина", решением Нюрнбергского трибунала признали преступной организацией."
- Таки, какая страна - таки такие же и чествования! "По мощам и елей" - то таки да...
Таки угадайте с трех раз, почему путин не трогает Страну Гордых Укров, а донецкие республики до сих пор - таки "непризнанные" - то таки да...
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