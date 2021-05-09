Украина чествует дивизию СС "Галичина"

Во Львове на митинге по случаю годовщины формирования дивизии СС "Галичина" один из руководителей шествия объявил, что планирует провести следующий марш в Москве и Донецке. На мероприятии присутствовали депутат Рады и депутаты Львовского областного совета.

На прошлой неделе аналогичный марш состоялся в центре Киева.

Дивизию СС "Галичина" создали 28 апреля 1943 года во Львове, она просуществовала до лета следующего года, когда Красная армия разгромила ее возле украинского города Броды. Военнослужащие дивизии совершали военные преступления против мирного населения, в частности принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где было убито более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия "Галичина", решением Нюрнбергского трибунала признали преступной организацией.