Силовики предполагали, что во время штурма и задержания шамана Габышева его придется убить!

Еще две новости из страны, победившей фашизм.

Во время заседания городского суда в Якутске по делу о принудительном лечении шамана Александра Габышева командир взвода Росгвардии, осуществлявший задержание, заявил: "Мы знали, что Габышев одарённый и общественный, поэтому решили не убивать", - цитируют источники слова росгвардейца, который был вызван в суд как свидетель обвинения.

Суд над шаманом Александром Габышевым по вопросу о содержании на принудительном лечении в больнице закрытого типа начался 30 апреля. Родственников и друзей шамана на заседание не пускают - вопрос о принудительном лечении решается в закрытом режиме. Следующие заседания, на которых планируется допросить свидетелей обвинения, назначены на 12 и 19 мая.

Габышева признали невменяемым в результате психолого-психиатрической.

В апреле родственники Александра Габышева, помещенного на принудительное лечение в психоневрологический диспансер, заявили о резком ухудшении его здоровья. По словам сестры Кыайыыланы Захаровой, навещавшей его в диспансере, Габышева "явно напичкали какими-то веществами, изменяющими психику", он очень медленно говорил, жаловался на бессонницу и потерю сознания после уколов.

Ранее также стало известно, что экспертиза, проведенная по требованию следствия, не подтвердила, что шаман Александр Габышев нанес вред здоровью росгвардейца во время задержания 28 января, но дело применении насилия к представителю власти не закрыто.

Нас радует морально-психологический уровень росгвардейцев, которые путем некоторых раздумий принимают решение все же не убивать больного человека, а доставить его в психиатрическую лечебницу. Все ж одаренный человек, общественный… Другого кого убили б, наверно…

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Дорогомиловский суд Москвы арестовал на пять суток участницу группы Pussy Riot Веронику Никульшину за неповиновение сотрудникам полиции.

"Суд признал Никульшину виновной по ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции") и назначил ей наказание в виде ареста на срок пять суток", - сообщил ее адвокат.

По версии полицейских, Никульшина не предъявила паспорт пятерым сотрудникам 2-го оперативного полка полиции, которые к ней подошли.

Хотя паспорт она им передала, и у защиты есть подтверждающая это видеозапись, вопрос в другом – пять суток за отсутствие паспорта не многовато ли в стране, вроде как победившей фашизм?

Хенеде-хох! Аусвайс! Партизанен-юден-коммунистен… Зольдатен, фойер!