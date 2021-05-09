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Московский листок

Майских каникул больше не будет

Опубликовано 09.05.2021 в разделе комментариев 2

рабочие капитализм
Майских каникул больше не будет

Министерство труда и соцзащиты РФ не планирует на постоянной основе делать майские праздники такими же длинными, какими они получились в этом году, сообщил РИА Новости глава ведомства Антон Котяков. 

Путин опять угостил всех в баре за счет заведения

В конце апреля 2021 года президент России по предложению руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой сделал нерабочими дни между праздничными выходными на 1 и 9 мая, руководствуясь антикоронавирусными мерами. По замыслу, решение было призвано сократить интенсивность перемещения граждан на общественном транспорте и снизить риск активного распространения коронавируса.

Майские выходные не сильно обрадовали россиян 

***

И что это было?

Подарок Путина решили забрать обратно

Понятно, что непродуманное и видимо спонтанное решение Путина о майских каникулах вызвало неоднозначную реакцию граждан - кто-то уже взял отпуск, и теперь не знает, что делать с неожиданно свалившимися выходными, кто-то из числа работодателей не знает, как оплатить из своего кармана подарок президента.

В кремле никак не решат с майскими каникулами

Но сами-то каникулы - вещь неплохая и уместная.

Что ж сразу на попятный?

По большому счету, майские каникулы куда лучше новогодних, когда только выпивать две недели или свалить в темлые края.

А на майские можно не только заняться чем-то серьезно на даче - для многих это еще и дополнительный источник дохода, и резервное жилье, но и теплые края необязательно искать ближе к экватору - в Крыму и на Кубани уже тепло, и деньги курортников остаются в стране, и для развития южных регионов лучше.

Даже просто провести десяток дней дома в хорошую весеннюю погоду по-любому лучше. 

Просто надо хорошо подумать, надо что-то по уму организовать. А с этим у руководства страны - проблемы...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Он не понимает написал 09.05.2021 11:59
Сегодня великий праздник - День Победы, а Баранов уже неоднократно продолжает писать о путинских майских каникулах. Баранов, считающий себя коммунистом, не понимает что важнее в истории: 9 мая 1945 года, или майские каникулы 2021 года по указанию некого "президента".
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(без названия)
Буржуи примазались к Великой Победе народа СССР написал 09.05.2021 11:46
Государство РФ было состряпано по проекту Вашингтона с участием его советников (из ЦРУ) в интересах буржуев, а не в интересах всего населения. Те, кто пришел к власти после буржуазного переворота, это предатели страны, такие же как и власовцы. Буржуйская власть РФ, ее холуи примазываются к Великой Победе советского народа над гитлеровской Германией и войсками объединенной Европы. Но под власовскими флагами эти новые хозяева страны буржуи-паразиты и их холуи нанесли Советской России ущерб гораздо больший, чем гитлеровские оккупанты.
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