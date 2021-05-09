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Московский листок

Хенеде-хох! Аусвайс! Партизанен-юден-коммунистен...

Опубликовано 09.05.2021 в разделе комментариев 0

Дорогомиловский суд Москвы арестовал на пять суток участницу группы Pussy Riot Веронику Никульшину за неповиновение сотрудникам полиции.

"Суд признал Никульшину виновной по ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции") и назначил ей наказание в виде ареста на срок пять суток", - сообщил ее адвокат.

По версии полицейских, Никульшина не предъявила паспорт пятерым сотрудникам 2-го оперативного полка полиции, которые к ней подошли.

Хотя паспорт она им передала, и у защиты есть подтверждающая это видеозапись, вопрос в другом – пять суток за отсутствие паспорта не многовато ли в стране, вроде как победившей фашизм?

Хенеде-хох! Аусвайс! Партизанен-юден-коммунистен…

 



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Хенеде-хох! Аусвайс! Партизанен-юден-коммунистен...
Хенеде-хох! Аусвайс! Партизанен-юден-коммунистен.....
09.05.2021
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