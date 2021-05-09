Патриарх Кирилл фальсифицирует историю

Господин патриарх Кирилл 9 мая опять принялся за фальсификацию истории и за «распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России», как это формулирует статья 354.1 УК РФ.

Так, по версии гажданина Гундяева (Кирилла) причиной поражения фашистской Германии в войне против СССР стало то, что Гитлер напал на СССР 22 июня «которое было Неделей Всех святых, в земле Российской просиявших». Неудачно день выбрал фюрер. По-моему, такая чушь является прямым оскорблением памяти павших и сражавшихся.

Напомним, господину Кириллу, что фашисты не брали в плен коммунистов и комиссаров, а против служителей православного культа ничего не имели и даже возрождали храмы.

Напомним также, что РПЦ в 2009 году имела прямое отношения к съемкам художественного фильма «Поп», названного «манифестом церковного власовства», фактически оправдывавшего деятельность созданной при поддержке нацистов Псковской православной миссии и церковный коллаборационизм.

Сегодня наследники предателей хотят присвоить себе победу для чего фальсифицируют и мифологизируют историю.