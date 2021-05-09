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Московский листок

Патриарх Кирилл фальсифицирует историю

Опубликовано 09.05.2021 автором Дмитрий Якушев в разделе комментариев 5

церковь рпц кирилл
Патриарх Кирилл фальсифицирует историю

Господин патриарх Кирилл 9 мая опять принялся за фальсификацию истории и за «распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России», как это формулирует статья 354.1 УК РФ.

Так, по версии гажданина Гундяева (Кирилла) причиной поражения фашистской Германии в войне против СССР стало то, что Гитлер напал на СССР 22 июня «которое было Неделей Всех святых, в земле Российской просиявших». Неудачно день выбрал фюрер. По-моему, такая чушь является прямым оскорблением памяти павших и сражавшихся.

Напомним, господину Кириллу, что фашисты не брали в плен коммунистов и комиссаров, а против служителей православного культа ничего не имели и даже возрождали храмы. 

Напомним также, что РПЦ в 2009 году имела прямое отношения к съемкам художественного фильма «Поп», названного «манифестом церковного власовства», фактически оправдывавшего деятельность созданной при поддержке нацистов Псковской православной миссии и церковный коллаборационизм.

Сегодня наследники предателей хотят присвоить себе победу для чего фальсифицируют и мифологизируют историю.



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
старый написал 09.05.2021 14:41
И флаг над рейхстагом стал алый-сообщил диктор при открытии парада.Наверно опечатка в тексте.75 лет было КРАСНОЕ ЗНАМЯ.В восмидесятую годовщину будет триколор.
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Из речи Сталина 9 мая 1945 года
Форумчанин написал 09.05.2021 14:37
Три года назад Гитлер всенародно заявил, что в его задачи входит расчленение Советского Союза и отрыв от него Кавказа, Украины, Белоруссии, Прибалтики и других областей.
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(без названия)
стоик7905 написал 09.05.2021 14:34
С Днем Победы над сионистским режимом жиденка Гитлера?
московские сионисты мстят Победителям все 76 лет - ГУЛАГ, голод, уничтожение израненных ветеранов?
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(без названия)
кт написал 09.05.2021 14:32
В 1941 году один из высших иерархов РПЦ епископ Сергий Воздвиженский , назначенный синодом "окормлять" паству в вошедшей в состав СССР Прибалтике, открыто перешел на сторону оккупантов.Активно сотрудничал с гитлеровцами.... В 1944 году-ликвидирован партизанами, по другой версии-самими немцами по причине ставшего ненужным полностью "отработанного материала".
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(без названия)
Чистый синус написал 09.05.2021 14:12
Причиной поражения была помощь США. С голыми пятками, да на шашку. Жаль. Я бы не помогал, а потом в 1945 году отбомбился бы вместо Хиросимы и Нагасаки, а может вместе с Хиросимой и Нагасаки. Москва, Ленинград, Берлин, Бухарест, Будапешт и другие города красного или коричневого нацизма.
Думаю Владимир Владимирович Путин исправит ошибку историческую, опять же шанс русским был даден, типа справедливо теперь и умереть, по-честному.
Импортозамещение, это реальная картина потенции русского народа, то есть полная импотенция и при этом гонору, апломбу и строптивости хоть отбавляй.
В топку!
Спасибо Путин! Низкий поклон ФСБ! И благолепия РПЦ!
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