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Московский листок

Третий врач, лечивший Навального в Омске, кажется ушел...

Опубликовано 10.05.2021 в разделе комментариев 0

путин навальный
Третий врач, лечивший Навального в Омске, кажется ушел...

Поиски министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского, который пропал 7 мая в лесу на севере региона, приостановили до утра.

Мураховский уехал в лес на квадроцикле 7 мая. Около суток знакомые мужчины искали его самостоятельно, затем обратились в полицию. В поисковой операции задействованы около 100 человек, привлечена техника повышенной проходимости, вертолет и беспилотные летательные аппараты. В результате поисковых мероприятий в воскресенье в 6,5 км от охотничьей базы обнаружили квадроцикл пропавшего, самого мужчины рядом с ним не было.

Источник в органах местной власти рассказал ТАСС, что в лесу, где пропал министр, местные жители видели медведей.

***

Мураховский был главврачом той самой скоропомощной больницы, куда привезли отравленного ("с расстройством обмена веществ") Навального.

В феврале в возрасте 55 лет умер бывший заместитель Александра Мураховского по анестезиологии и реанимации Сергей Максимишин. Причиной смерти назвали сердечный приступ.

В марте скончался глава отделения травматологии и ортопедии Рустам Агишев. Ему было 63 года, официальная причина смерти — инсульт.

Версии, в общем, три.

Первая - просто случайное стечение обстоятельств.

Вторая - карма, которая преследует каждого, кто чем-то навредил Навальному.

Третья - в Омске где-то есть приметные шпили, которые могли заинтересовать Петрова и Боширова.

А.Б.



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