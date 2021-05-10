Виктор Тюлькин: Борьба за символы как продолжение Великой Отечественной войны

Сегодня улицы наших городов уже украшены флагами и различными плакатами с поздравлениями с Великой Победой. И как всегда поступают многочисленные вопросы, почему рядом с копиями знамени Победы красуются власовские флаги? Вопрос этот не такой простой, как кажется. И притом он имеет очень интересную современную историю.

С просьбой рассказать, как это было, наш корреспондент обратился к секретарю ЦК РКРП, первому секретарю ЦК РОТ ФРОНТа Виктору Тюлькину.

- Вопрос этот действительно непростой. Нам понятно возмущение людей честных и мыслящих, которые понимают не просто нелепость, а унизительность для советских людей, победителей фашизма, данной ситуации. Но не все знают, что вполне могло быть и так, что вместо копий Знамени Победы рядом с триколорами развевались бы просто красные флажки без советской символики...

- как при Ельцине?

- Да, так. Эта история и начиналась при Ельцине.

Группа Героев Советского Союза на приеме в 1996 г. в Кремле обратилась к Ельцину с просьбой пересмотреть его Указ, устанавливающий понятие «Символа Знамени Победы» - флага со звездой, но без серпа и молота. На что подвыпивший гарант ответил, что пока он жив, не будет вам ни серпа, ни молота. Позже, 20 декабря 2000 г. ветераны специальным письмом за подписью председателя Ленинградского Совета ветеранов генерал-лейтенанта А. Г. Викторова обратилась к Строеву Е. С., возглавлявшему в то время Совет Федерации, с предложением законом установить статус Знамени Победы. Однако ответа на свое письмо ветераны не получили. Их обращения к различным партиям тоже не имели успеха. Умер председатель Совета Александр Григорьевич Викторов. А в. 2004 году эту историю мне рассказал Герой Советского Союза Иван Фролович Клочков. Я как депутат Госдумы и секретарь ЦК РКРП обещал ветеранам сделать все, что возможно.

Начал с изучения истории Знамени Победы. Посетил Центральный Музей Вооруженных Сил, встретился с его сотрудниками – хранителями Знамени Победы, выслушал их мнение по данной проблеме и к концу декабря 2004 г. вместе со своим помощником, ветераном Вооруженных Сил Владимиром Яковлевичем Марковым разработал первоначальный проект закона «О Знамени Победы».

Подготовленный проект был представлен В. И. Варенникову. Валентин Иванович внес свои предложения и 20 января 2005 г. проект был внесен на рассмотрение Совета Госдумы. Одновременно проект был направлен на получение заключения правительства РФ. От фракции КПРФ к законопроекту в качестве соавторов присоединились депутаты Апарина А. В., Бенедиктов, Н. А, Гришуков В. В., Кондратенко Н. И., Локоть АЕ и Свечников Л. Г.

С этого момента начались длительные мытарства законопроекта по различным инстанциям Думы и правительства. Властями и ЕР было сделано все, чтобы проект утопить, не допустить его принятия к к 60-летию Победы.

В архиспешном порядке в апреле по поручению «Единой России» разрабатывается другой, альтернативный проект закона, который узаконивал ельцинский подход и снимал с символа Знамени Победы серп и молот (автор - А. А. Сигуткин). Этот проект быстро получил положительный отзыв правительства (16 мая 2005 г.) В этот же день получили ответ на запрос, направленный ещё в январе и коммунисты - отрицательный.

В сентябре 2005г. с докладами при рассмотрении проектов в первом чтении выступили В. А. Тюлькин и А. А. Сигуткин. Законопроект единороссов был протащен исключительно их же голосами. Зато прения были жаркими, и произошел такой показательный эпизод.

Депутат ЕР П.Воронин заявил: «…Вам грех сейчас на кого-то пенять. Цвет знамени совпадает с цветом лица вашего лидера… и не обязательно на нем должны быть серп и молот», на что я ответил: «Звезда, серп и молот действительно являются символами Советского Союза. Да, вот в этом страх, в этом нелюбовь, в этом борьба, потому что хотя здесь и говорили с пафосом, что это знамя всего народа, но была часть народа, которая воевала против Советского Союза, под другим знаменем. Сегодня эта бы часть народа голосовала бы так, как вы (против серпа и молота), и вы голосуете так, как голосовали бы они, так получается. Я думаю, господин Воронин, скорее всего, к этой когорте и принадлежит, к тем, которые, так сказать, по своим наклонностям туда более относятся. ...Я хочу выразить тем господам, которые наподобие Воронина имеют такое мнение, соболезнование по поводу того, что кнопочными голосованиями история не переписывается».

Рядясь в оскорбленную невинность, депутат Воронин обратился в комиссию по вопросам депутатской этики с требованием наказать меня за, якобы, некорректные и оскорбительные высказывания. Госдума голосами ЕР лишила меня слова на месяц.

К протащенному единороссами варианту законопроекта А. Сигуткина были поданы поправки ко второму чтению (всего депутатами было подано 33 поправки, из них 8 коммунистами, 7 депутатами В. А. Тюлькиным и С. Н. Решульским.). Главное предложение коммунистов – чтобы на символе были сохранены серп, молот и звезда. Понятно, что вокруг этих символов и шла основная борьба, о которой вице-спикер член ЕР Любовь Слиска на Совете Думы высказалась так: «С какой стати мы будем законом утверждать символ вашей партии?».

Мною и В.И. Варенниковым было подготовлено обращение к ветеранам Великой Отечественной войны от депутатов Государственной Думы фракции КПРФ и «Родина» с призывом выступить в защиту настоящего Знамени и символов нашей Победы. Его подписали Варенников В. И., Тюлькин В.А., Зюганов Г. А., Глазьев С. Ю. Обращение было опубликовано во всех партийных и патриотических изданиях («Правда», «Трудовая Россия», «Советская Россия», «Завтра», др.) и на сайтах РКРП, КПРФ.

В ответ на мое имя и в адрес фракции КПРФ, стали поступать сотни писем с требованиями сохранить на символе Знамени Победы советскую символику. Рядом региональных законодательных органов были приняты решения в поддержку советских символов.

В ноябре 2005 г. на мой запрос в Комитет по обороне о всех поправках к проекту закона был получен ответ, в котором сообщалось, что в связи с очень большим количеством обращений граждан и общественных организаций «Комитет по обороне полагает, что приступить к предметному рассмотрению поправок и подготовить законопроект ко второму чтению будет возможно не ранее февраля 2006 г».

Но его не стали его обсуждать и в феврале, якобы в связи с тем, что в Думу поступили предложения и замечания, высказанные лично Президентом Путиным. Работа над поправками в Комитете продолжалась, сроки продлевались, вносились новые поправки с учетом меняющейся ситуации до октября 2006г.

16.04.2006 г. состоялась телепередача на НТВ, «Воскресный вечер» (телеведущий Соловьев), которая была посвящена Знамени Победы, где в очном поединке сошлись я и Алексей Сигуткин. Реакция зрителей показала огромное преимущество отстаиваемой коммунистами позиции защиты советских символов. (Ред. - после этой телепередачи пресс-центр ЦК РКРП распространил заявление о шулерстве телеведущего Соловьева, который, пытался исказить результаты, высказываний телезрителей).

Второе чтение состоялось только 21.03.07г. На пленарном заседании развернулась острая борьба в защиту советских символов. Из 33 поправок 22 были внесены в таблицу принятых – их автор Сигуткин, и 11 в таблицу отклоненных, авторы – Тюлькин, Варенников С. Н. Решульский, Смолин, Рогозин, Глазьев, Безбородов (кстати, генерал, член ЕР, который перешел потом в Родину). Я восемь раз брал слово на заседании, чтобы как-то убедить единороссов в недопустимости издевательства над советской символикой, однако парламентское большинство было глухо к этим призывам и закон был принят во втором чтении 335 голосами единороссов и ЛДПР.

А уже 23.03.07 закон рассматривался в третьем чтении и вариант «Единой России» был принят почти исключительно голосами единороссов (309 голосов, из них «Единая Россия» - 302).

К этому времени картина абсолютного неприятия издевательства над советскими символами большинством граждан России, и особенно ветеранов, была столь ясно выражена, что, очевидно, получив отмашку от Кремля, Совет Федерации отклонил закон именно по мотивам защиты символов - серпа и молота. Тем не менее «Единая Россия» 6.04.07 при повторном рассмотрении в Госдуме законопроект опять продавила. Его приняли, преодолев вето Совета Федерации. Проект закона в прежней единороссовской редакции был направлен президенту РФ.

И тут Путин, который еще недавно лично подавал поправки, не только утверждавшие ельцинский символ без серпа и молота, но и урезавшие размер копии знамени на1/3 (чтобы лучше смотрелось в паре с триколором), теперь под давлением общественного мнения вдруг стал защитником советской символики и 20.04.07 наложил на закон вето.

25.04.07 была создана специальная комиссия с согласия Президента РФ и Совета Федерации. В работе комиссии приняли участие коммунисты В. А. Тюлькин и Н. А. Бенедиктов. Данная комиссия рассмотрела вопрос и предложила текст законопроекта без ельцинского символа. В этот же день закон был принят в новой редакции и 9.05.07 подписан президентом.

По результатам принятия новой редакции закона нами, депутатами Н. А. Бенедиктовым и В. А. Тюлькиным, была подготовлена ориентировка, показывающая, что настоящим Знаменем Победы является государственный флаг СССР, который был водружен над поверженным рейхстагом без всяких надписей. Поэтому любой флаг СССР является копией Знамени Победы, что костью в горле стоит у нынешних буржуйских властей. Они как могут всячески принижают знамя Победы и его копии, всячески выпячивая свой государственный власовский флаг. Но это и понятно, как состоявшийся реванш классового противника. А нам понятно, что с классовой точки зрения Великая Отечественная война ещё не окончена.

Так это было. Такова правда на сегодня.

Беседу вел Дмитрий Волгин

г. Ленинград