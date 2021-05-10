Экономика в ожидании чуда

Любой здравомыслящий человек понимает, что для развития экономики нужны огромные средства. Они есть, но власть боится, что промышленность может полностью остановиться, так как 80 % промышленных предприятий находятся под управлением иностранцев. Да и наши менеджеры продолжают банкротить оставшиеся заводы. Например, родственник президента закрывает в Новосибирске завод по ремонту военной технике и выставил на продажу даже с парилкой отделанной кедровой древесиной.

Создаётся такое впечатление, что в стране не осталось порядочных людей. Чиновники всех уровней помешаны на воровстве бюджетных средств. И каждый старается унизить народ, предложив скажем отменить пенсии, а потом и бесплатную медицину, но никто не говорит, что надо увеличить зарплату народу России. Например, депутат городской думы Ярославля Дмитрий Петровский предложил отменить и пенсии, и бесплатную медицину. Партия "Единая России" исключила такого депутата из своих рядов. Чем он сам живёт интересно бы узнать, но мозги его думать не умеют. Надо было молчать, потому что власть уже делает такие шаги. Медицина молча переходит на коммерческие рельсы и она (медицина) стаёт бездарной. Да, вакцину произвели, но это на остатках Советского Союза. А пенсии нищенские, что послужило причиной увеличивающейся смертности стариков. Городским старикам не хватает средств на приобретение нормальных продуктов, потому что большая часть пенсии уходит на оплату по ЖКХ, и цены на продукты растут. Тем более Э. Набиуллина заявляет, что не надо контролировать цены у неё денег хватит на любые продукты. Она не думает о народе за счёт которого живёт.

Г.Греф издевается над народом и президент толи не замечает, толи поддерживает банкира. В этом году на дивиденды за 2019 год уйдёт из Сбербанка России 190 миллиардов рублей или 2,25 миллиардов долларов. Что происходит в стране? Ну почему народ вообще не обращает внимание на беспредел, который творят чиновники??? Сами за счёт народа купаются в роскоши а народ нищенствует.

В стране много лет воруют, врут и Богу молятся. Такова политика и Кремля, и чиновников помельче.

Толковый комментарий С.Садальского о разговоре В.Володина со старушкой в Саратове. "Обратите внимание на полнейшую беспомощность одного из якобы самых мощных политиков России". Она его ругает по - русски и даже бранит, а он беспомощный как кролик под наркозом стоит и ничего в оправдание сказать не может. Володин шествовал по Самаре как хозяин и сам подошёл к ветерану, думал, что ему похлопают за помощь, которую он оказывает городу. А вышло наоборот. Думаю, что теперь он будет избегать встречи со стариками. Этот пример поможет многим изменить свой мнение по отношению партии власти, что поможет избирателям принять решение за кого голосовать.

Газета "Коммерсант" пишет, что Володин сохранит прежний состав руководства нижней палатой Парламента. Сам, его заместители, руководители фракций и главы комитетов. Они спелись за прошедшие годы и менять ничего не хотят да и не могут, мозги на изменение не способны. Идёт разговор, что спикер имеет квоту на 30 человек. Интересное у нас руководство. Например, президент имеет квоту на 17 сенаторов, но они якобы не защищают президента а работают на страну. Имеет квоту и на членов Общественной палаты. В России все депутаты, сенаторы защищают президента, за исключением некоторых от которых ничего не зависит Так что изменить политику думы и Совета Федерации можно только избрав представителей движения "За обновлённый социализм" с Н.Платошкиным.

Г.Зюганов оставшись лидером партии продолжает удивлять народ с большим энтузиазмом. Через партийную газету обращается к народу. "Дорогие товарищи! Примите мои тёплые и искренние поздравления с Днём международной солидарности трудящихся - 1 Мая". За последние 30 лет я не слышал о международной солидарности. Вы её про... вместе с ликвидацией Союза. И кто же с вами, Геннадий Андреевич, солидарен? Те кто во фракции, но они не трудящиеся, они как и вы буржуа. "Уверен: мы обязательно выйдем на созидательный путь". Выходите уже 28 лет и никак не можете выйти, а народ вымирает. И заканчивает поздравление: "С праздником, мои товарищи и друзья". Меня коробит от такого обращения. Я Зюганову не товарищ и не друг, я ему враг.

После съезда и пленума лидер пишет в газете Резолюцию XVIII съезда КПРФ. "На исходе XX века нашу страну вынудили отказаться от социалистических методов хозяйствования". Странное утверждение "вынудили". Вы - коммунисты расстреляли Советскую власть. Выражайтесь честно. Генералы отдававшие приказы вывести танки и открыть огонь по Парламенту были коммунистами не чета вам как нынешнему коммунисту.

"Сами же ветераны труда умирают в бедности. Фракция КПРФ в Госдуме девять раз вносила законопроект о детях войны, но он так и не был принят "Единой Россией". Только вы можете 9 раз вносить законопроект. Нормальный депутат после второго раза будет искать другие методы, а вы лапшу вешаете нищему народу и смеете эту глупость писать в газете. Надо было обратиться к народу и не с трибуны.

Интересный монолог выдал Владимир Бабич из Белогорья. "Политические мародёры, прикрывшись для маскировки красным знаменем, захватили популярный бренд, нагло его эксплуатируют, получая при этом большие деньги, торгуя идеями и лозунгами. Про продажу коммунистами мандатов всех уровней слышали? Это общая практика и давно стала нормой.. Коммунисты, чтобы проскочить в думу становятся капиталистами". Д и сам Зюганов не бедный. Он сознательно вступал в партию КПСС и много лет находился в ней. Как мог смириться с ликвидацией СССР и главное с расстрелом Советской власти? Ни каких действий не предпринимал. А ума хватило организовать партию коммунистов России. И началось утверждение капитализма в голове главного коммуниста России. Здоровый мужик, но как мелко он пакостит коммунистическому движению. Ладно бы сам лично, но он ведь своими действиями перевоспитывает коммунистов страны быть капиталистами. Рядовые видят как жирует главный коммунист страны и действительно поддаются перевоспитанию. А чем они хуже его? Лидер партии КПРФ живёт двойной жизнью и двойной моралью. Возможно он не пьёт, как русский человек, потому что помнит пословицу, что у трезвого на уме у пьяного на языке. Боится проговориться.

Люди добрые, скоро выборы думайте за кого голосовать и это наш последний шаг.