"День победы" нефтяников на Тенгизе

Рабочие подрядной организации, обслуживающей американо-казахстанскую компанию «Тенгизшевройл» победили! Забастовка рабочих «Казстройсервис» на месторождении Тенгиз в Атырауской области Казахстана, в которой участвовало почти тысяча человек, закончилась удовлетворением требований рабочих.

Как мы сообщали, бастующие требовали повышения зарплаты и выплат за переработку, улучшения условий труда и проживания в вахтовом посёлке, а также решения проблем с питанием. Кроме этого, протестующие требовали уволить наиболее ретивых менеджеров, которые буквально собирали дань с рабочих или брали взятки при трудоустройстве новых специалистов.

Благодаря информационной поддержке и распространению сведений об акции рабочих, власти и хозяева не решились пойти и на репрессии, хотя могли подать в суд о признании забастовки незаконной, что привело бы не только к увольнениям, но и к возбуждению уголовных – в Казахстане законодательство в этом отношении более жесткое.

Забастовка приносила имиджевые потери американской компании «Шеврон» (Chevron), которая вместе с другой американской компанией ExxonMobil контролирует 75% акций «Тенгизшевройл», являющейся самой большой добывающей компанией в Казахстане.

В итоге зарплаты нефтяникам «Казстройсервис» подняли в среднем в полтора-два раза. За работу в период карантина рабочим будут выплачивать в полтора раза больше обычного тарифа. Кроме этого, хозяева компании заверили, что привлекут к ответственности менеджеров среднего звена, которые допускали произвол в отношении рабочих и занимались незаконными поборами.