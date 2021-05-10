Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

"День победы" нефтяников на Тенгизе

Опубликовано 10.05.2021 в разделе комментариев 1

рабочие капитализм

Рабочие подрядной организации, обслуживающей американо-казахстанскую компанию «Тенгизшевройл» победили! Забастовка рабочих «Казстройсервис» на месторождении Тенгиз в Атырауской области Казахстана, в которой участвовало почти тысяча человек, закончилась удовлетворением требований рабочих.

Как мы сообщали, бастующие требовали повышения зарплаты и выплат за переработку, улучшения условий труда и проживания в вахтовом посёлке, а также решения проблем с питанием. Кроме этого, протестующие требовали уволить наиболее ретивых менеджеров, которые буквально собирали дань с рабочих или брали взятки при трудоустройстве новых специалистов.

Благодаря информационной поддержке и распространению сведений об акции рабочих, власти и хозяева не решились пойти и на репрессии, хотя могли подать в суд о признании забастовки незаконной, что привело бы не только к увольнениям, но и к возбуждению уголовных – в Казахстане законодательство в этом отношении более жесткое.

Забастовка приносила имиджевые потери американской компании «Шеврон» (Chevron), которая вместе с другой американской компанией ExxonMobil контролирует 75% акций «Тенгизшевройл», являющейся самой большой добывающей компанией в Казахстане.

В итоге зарплаты нефтяникам «Казстройсервис» подняли в среднем в полтора-два раза. За работу в период карантина рабочим будут выплачивать в полтора раза больше обычного тарифа. Кроме этого, хозяева компании заверили, что привлекут к ответственности менеджеров среднего звена, которые допускали произвол в отношении рабочих и занимались незаконными поборами.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Из деревни написал 10.05.2021 10:09
Лиха беда - начало. Россия начнет воостанавливаться с окраин, с провинции...
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какую из левых партий вы предпочтете на выборах в Думу?:
Результаты
Интернет-ТВ
"А что? Новости: А что мы сделали с плодами их победы?
"А что? Новости: А что мы сделали с плодами их поб...
09.05.2021
"День победы" нефтяников на Тенгизе
"День победы" нефтяников на Тенгизе
10.05.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Французские военные предупреждают о распаде страны и гражданской войне (0)
Пресненский суд принял к производству иск Навального к Пескову (0)
"День победы" нефтяников на Тенгизе (1)
Экономика в ожидании чуда (0)
Виктор Тюлькин: Борьба за символы как продолжение Великой Отечественной войны (2)
Третий врач, лечивший Навального в Омске, кажется ушел... (15)
Мужчины как военная добыча (8)
"А что? Новости: А что мы сделали с плодами их победы? (4)
Патриарх Кирилл фальсифицирует историю (9)
Хенеде-хох! Аусвайс! Партизанен-юден-коммунистен... (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Кто обидит Навального, того съест бешеный медведь
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: А, что, если Мураховский все-таки бежал?
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: Путин осудил сборища недобитых карателей, но не обещал прекратить их поддерживать
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Рубрика "В мире животных"
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: Патриарх Кирилл фальсифицирует историю
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss