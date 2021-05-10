Пресненский суд принял к производству иск Навального к Пескову

Досудебная подготовка по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации, назначена на 27 мая.

Первый иск Навального к Пескову о защите чести, достоинства и деловой репутации был подан еще 16 ноября. Оппозиционер требовал признать несоответствующими действительности слова представителя Кремля о том, что с политиком работают «специалисты ЦРУ».

Однако суд вернул иск, чтобы истец исправил выявленные ошибки.

Я бы, например, отметил, что "деловую репутацию" из иска стоило убрать, поскольку речь идет о чести и достоинстве физического лица. Это, кстати, может стать и поводом к отклонению иска по формальным признакам.

Пресс-секретарь президента РФ обвинил политика в работе с сотрудниками ЦРУ США после того, как в интервью Der Speigel Навальный, заявил, что за его отравлением стоит лично Владимир Путин.

Любопытно, что Путин по этому поводу с иском к Навальному не обращался – то ли не считает это порочащими сведениями, то ли считает слова Навального мелочью, на которую не стоит обращать внимания… Как и на общественное мнение такой «мелочи», как народ России.

А.Б.