Французские военные предупреждают о распаде страны и гражданской войне

Французские военные опубликовали открытое письмо, в котором поддержали 20 отставных французских генералов, которые ранее в обращении к президенту Эмманюэлю Макрону потребовали «спасти страну от распада».

В новом письме говорится о насилии в городах и деревнях, о «ненависти к Франции и ее истории». Авторы обращения считают, что в стране «тлеет гражданская война».

В конце апреля 20 офицеров-отставников опубликовали открытое письмо, в котором предупредили об опасности «распада Франции» и намекнули, что поддержат политиков, готовых вылечить страну. Генералы заявили об издержках «антирасизма», имеющего, по их мнению, цель лишь вызвать «ненависть между сообществами».

По существу, речь идет об открытой угрозе правого переворота как реакции на рост социальных движений и рост уличной протестной активности.

Не хватало нам еще французского Пиночета… Хотя заговорщики редко обращаются с открытыми письмами.

А.Б.