Сенсация: производительность труда в России выше, чем в США!

Это «случайно» выболтал не кто иной, как председатель Счётной палаты России А. Кудрин, – тот самый Кудрин, который вот уже более 20 лет с «расчётами в руках» доказывает, что по производительности труда Россия отстаёт от США в три раза.

Доказательство – выступление А. Кудрина на Международном Форуме Труда (Россия, С-Петербург, 2019 г). Слушайте:

«Выработка на одного работающего у нас примерно $23 в час. Даже в Турции уже в 1,5 раза больше, у американцев примерно в три раза больше. Мы пока находимся где-то на уровне 80-х годов стран "Большой семерки" [G7]".

Что сказать по этому поводу?

В производстве речь идёт не только о простом производстве продукта, т.е. о производстве материальной вещи, но и о созидании его стоимости. Но что такое стоимость? Труд, затраченный на производство продукта, или овеществлённый в продукте труд. Отсюда следует, что продукт производства представляет собой неразрывное единство материального продукта и его стоимости. Разрывать это единство, значит извращать дело. Но именно так поступает А. Кудрин. Он рассматривает продукт производства односторонне, только со стороны стоимости: «Выработка на одного работающего у нас примерно $23 в час». $23 в час чего? – «выработки». Пойми, кто может.

Итак, стоимость – это труд, затраченный на производство продукта. Как измеряется величина стоимости? Очевидно, количеством содержащегося в ней труда. Количество самого труда измеряется его продолжительностью, рабочим временем. Рабочее время, в свою очередь, находит свою единицу измерения в долях времени: час, день и т.д. Короче говоря, величина стоимости продукта измеряется рабочим временем, необходимым на его производство.

Если бы количество труда, необходимое для производства определённого продукта, оставалось постоянным, то была бы постоянна и его стоимость. Но это не так. Количество труда, необходимое для производства продукта, непрерывно изменяется вместе c изменением применяемой производительной силы труда. Производительная сила труда зависит от совершенства применяемых средств производства, сноровки работника, его квалификации, организации труда и некоторых других факторов. Чем совершеннее средства производства, чем ловчее работник, чем выше его квалификация, чем лучше организован труд, тем больше производительная сила труда. Чем больше производительная сила труда, тем больше продуктов изготовляется в данное рабочее время, и чем меньше производительная сила труда, тем меньше производится продуктов в единицу времени; на станке за один рабочий день можно изготовить гораздо больше изделий, чем вручную за то же время. Вообще, чем больше производительная сила труда, тем меньше рабочее время, необходимое для изготовления известного продукта, тем меньше воплощённая в нём масса труда, тем меньше его стоимость. Наоборот, чем меньше производительная сила труда, тем больше рабочее время, необходимое для изготовления продукта, тем больше его стоимость. Всё это подтверждается массовыми, типичными фактами. Килограмм золота стоит во много раз дороже, чем килограмм меди. И дело не в самой по себе редкости золота, а в том, что на поиски, освоение месторождений золота, на его добычу людям приходится затрачивать несравненно больше труда, чем на выплавку меди. Если бы удалось небольшой затратой труда превращать уголь в алмаз, стоимость алмаза могла бы упасть ниже стоимости кирпича.

Короче говоря, производительная сила труда измеряется количеством продуктов, вырабатываемых рабочим в единицу времени, или количеством рабочего времени, затрачиваемого на единицу продукта.

Вернёмся, однако, к А. Кудрину. Если стоимость продукта, вырабатываемого российским рабочим, меньше, чем стоимость продукта, вырабатываемого американским рабочим, то, по извращённой логике А. Кудрина, выходит, что в России производительность труда выше, чем в США. Это чушь. Производительность труда в США, конечно, выше, чем в России. И этот факт не случаен. История последнего столетия особенно наглядно показывает, что, в условиях капитализма, отставшие в своём развитии страны не могут достигнуть того уровня, которого успели достигнуть старые капиталистические страны. Упершись сами в тупик, учителя преграждают дорогу ученикам. Яркий пример этого – современная капиталистическая Россия. Уже 30 лет она никак не может достигнуть того уровня, которого достигли капиталистические страны Запада. И это не потому, что российский народ ленив, как это утверждает А. Кудрин, а потому, что старые капиталистические страны не дают ей развиваться. Это – факт бесспорный.

Но, с другой стороны, было бы глубочайшей ошибкой думать, что капиталистическая Россия может вырваться из экономической блокады (пресловутые санкции) старых метрополий капитала. Дело не в этом. Дело в том, что не только Россия, но и весь мир не может дольше развиваться на капиталистической основе. Капитализм уже давно стал оковами общественного развития. И только социалистическая революция, социализм может разбить эти оковы и дать безграничный простор развитию общества. Яркий пример этого – дореволюционная Россия. Став на путь социализма под названием СССР, Российская империя за 30 лет превратилась в великую индустриальную державу. Именно благодаря социалистической экономике в СССР всем членам общества были обеспечены не только вполне достаточные и с каждым днём улучшающиеся материальные условия существования, но также полное свободное развитие и применение их физических и духовных способностей. Сегодня это демонстрирует Китай. Именно благодаря тому, что в Китае сохраняются социалистические элементы, Китай наступает на пятки старым центрам капитализма во всех сферах общественной жизни: социальной, экономической и политической.

В заключение, чтобы обезопасить себя от тролей (провокаторов) и дураков, вроде, А. Кудрина, вопрос: как измерить производительность труда у спортсменов, у шоуменов, у рекламщиков, у блогеров, у тех самозанятых, которые сдают в аренду землю, жильё, машину или какое-нибудь движимое и недвижимое имущество, посредничает в коммерческих сделках и т.д.?