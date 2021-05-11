Лучший полицейский: убийца, расчленитель...

Сотрудник Управления экономической безопасности УМВД России по Пензенской области Андрей Максюшин 7 мая вступил в конфликт с проезжающим мимо на велосипеде человеком.

В ходе ссоры оперативник убил своего оппонента двумя выстрелами из оружия. переделанного из газового в боевое.

Чтобы скрыть преступление, убийца расчленил тело и пытался сжечь его, но когда это не получилось, то вынужден был явиться к своему непосредственному начальнику с повинной.

Во время следственных действия было установлено, что Максюшин увлекался оружием и переделкой учебного в боевое - при обыске следователи нашли в его квартире 27 единиц оружия, в числе которых, кроме охотничьего, были автоматы времен войны, пулемет послевоенного периода, современные автоматы и снайперская винтовка.

Правоохранительные органы пока не дают никаких комментариев по поводу случившегося. Следует отметить, что убийца считается одним из лучших сотрудников полиции, в 2016 году на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства среди сотрудников уголовного розыска территориальных органов МВД на звание "Лучший по профессии" он был награжден дипломом II степени в номинации "Огневая подготовка".