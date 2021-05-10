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Московский листок

"А что?" Новости: Признание росгвардейца, Пропавший чиновник нашелся и многое другое

Опубликовано 10.05.2021 в разделе комментариев 0

00:00 - Заставка выпуска 00:08 - Пропавший чиновник минздрава нашелся 01:58 - Признание росгвардейца в суде по делу Габышева 04:05 - Власти России всеми силами, чтобы облегчить жизнь мигрантов 04:51 - Суд принял иск Навального к Пескову 05:59 - Участницу Pussy Riot арестовали за неповиновение полиции 06:47 - В Челябинске умершую в январе труженицу тыла власти поздравили с 9 Мая 07:09 - Позорные политтехнологии Единой России

Актуальные новости с Анатолием Барановым, главным редактором Форум.мск



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"А что?" Новости: Признание росгвардейца, Пропавший чиновник нашелся и многое другое
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