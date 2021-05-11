Лучше быть безграмотным клоуном, чем грамотным рабом кино москва митина Три года назад Юлия Серьгина, 22-летняя выпускница руководимой Сергеем Мирошниченко ВГИКовской мастерской неигрового кино, увидела на ютубе залихватские видеомонологи таксиста из Амурска Виктора Торопцева - канал «Витёк Live» быстро набирал просмотры благодаря самому видеоблоггеру, нигилисту, нонконформисту, сменившему из-за неуживчивого характера 15 таксофирм (интересно, сколько их всего в том Амурске-то??), патриоту СССР, вещающему на фоне домашнего ковра с флагом Хабаровского края. Будучи из тех, кому за державу обидно, Витёк изъяснялся смачным, народным шукшинским языком, приняв на грудь и обильно матерясь, поливая в три ведра власти города, края, Путина, Немцова, либералов, американский Госдеп: «Моему городу 65 лет, а он уже умирает, как у нас среднестатистический россиянин: 65 лет, и кони двинул». Не нести народу свет правды Витёк не мог - «Ведь при этом б…..ском режиме телевизор захвачен, как и вся страна». Молодой документалист Серьгина послушала-послушала всё это, связалась с правдорубом и полетела к нему в Амурск, изучать феномен на месте. В результате этой трёхлетней работы получилась «Амурская Голгофа», которой все пророчили призовую судьбу на ММКФ, и напророчили - картина получила специальный приз жюри.



Подружившись со своей моделью, художница поселилась у Витька дома и снимала его житьё-бытьё на протяжении трёх лет - получился динамичный и спрессованный документальный триллер, настоящее провинциальное «хождение по мукам», ведь в нашей стране как только ты начинаешь высказывать публичную позицию, твоя жизнь сразу становится насыщенной событиями. Стремительность и скоротечность событий обусловили динамичный монтаж, энергичный саундтрек из роковых композиций, креативный видеоряд, наполовину состоящий из обычных планов, наполовину - из скринов экранов гаджетов, ведь речь идет о сетевом феномене. Поначалу Витёк был резонёром-одиночкой, потом среди комментариев типа «Да кому ты такой нужен, г…внюк??», «Это что ещё за урод тут вещает?!» наконец появился один-единственный: «Готов помочь с развитием канала».



Предложившим помощь оказался местный навальнист Михаил Потапенков - второй герой «Амурской Голгофы», который, несмотря на то, что, в отличие от «обычного дальневосточного дикаря» Витька, был завзятым местным оппозиционером, оказался куда большим конформистом, чем народный правдоруб. История злоключений этой парочки подаётся режиссёром Серьгиной, с одной стороны, сочувственно, с другой стороны, с соблюдением дистанции, - режиссёр здесь рассказчик, наблюдатель, а не восторженный подписчик канала Витёк Live. Молодая кинематографистка подчёркнуто старается уйти от обобщений и исследовать конкретный кейс, конкретного персонажа, но в нашей жизни, когда если ты не занимаешься политикой, то политика займётся тобой, занять отстранённую позицию очень сложно.



Режиссёру интересно наблюдать эволюцию взглядов и поведения своего героя: постепенно стихийный анархизм Витька подпитывается аксиомами обществознания: «У кого деньги, у того и власть», «Я защитник обездоленных, обиженных и угнетённых», «Нафига нам Навальный, давайте свою движуху замутим, пускай он у нас учится». Кинопортрет героя разбавляется актуальным кадрами кинохроники - пульсом страны: вот Путин в голубом вертолёте прилетел в Хабаровский край бороться с паводками, а вот президентская кампания 2018 года в самом разгаре, а вот милицейская оперативная съёмка алкашей в подъездах, - создание фильма идёт в режиме онлайн, режиссёр фиксирует историю героя, запараллеливая её с историей города, края, страны.



Примечательно, что первый арест блоггеров Торопцева и Потапенкова последовал не за призывами к референдуму о недоверии краевой власти и не за речугами на оппозиционном митинге, а стал ответом на выложенное видео с похорон вора в законе - вроде, там «был сам начальник УВД по Амурску», и теперь для Витька открывается ящик Пандоры в виде задержаний и судебных исков, «амурскому защитнику народа» шьют и дело о клевете, и статью об экстремизме. На ютубе заблокировали, аккаунт удалили, подписчики и группы поддержки испарились, на работу не берут, жена грозит разводом, и даже провода в подъезде обрезали, прохожие на улице обзывают «либералом» - на всё это герой реагирует философски: «Лучше быть безграмотным клоуном, чем грамотным рабом».



В процессе трехлетней работы Серьгиной над картиной как-то сам собой нарисовался ещё один её герой - Сергей Фургал, который в начале фильма фигурирует лишь как объект уничтожающей критики Витька, в к концу фильма превращается в его собрата по несчастью, более того - Витёк-то пока на свободе, а бывший губернатор - нет. Кульминационный момент картины - встреча жителей Амурска с властями города и тогда ещё губернатором Фургалом: съёмочной группе Серьгиной удалось попасть на встречу, чтобы заснять бенефис своего героя, рубящего правду-матку прямо в глаза сильных мира сего. По законам жанра, оператор подсвечивает фигуру Витька, затемняя остальные фигуры в кадре, но летом 2020 г. история анфан террибля Торопцева меркнет на фоне разразившейся грозы - ареста губернатора, и практически уже закончившая картину Серьгина срочно перемонтирует её, замечая при этом, что ни разу не удивлена - сердцем чуяла, что губернатор Фургал продержится в своем кресле не дольше, чем блоггер Витёк на своём ютуб-канале.



Отдельной похвалы заслуживает филигранный саундтрек, составленный из драйвовых рок-композиций и, на контрасте, литургической музыки великого Владимира Мартынова, рифмующейся с величественными, бескрайними просторами Дальнего Востока в финальных кадрах - разнообразна и многолика наша страна во всех её проявлениях, и судьбу каждого из нас можно описать любой композицией, по законам высшей гармонии.



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