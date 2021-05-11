Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Лучше быть безграмотным клоуном, чем грамотным рабом

Опубликовано 11.05.2021 автором в разделе комментариев 0

кино москва митина
Лучше быть безграмотным клоуном, чем грамотным рабом

Три года назад Юлия Серьгина, 22-летняя выпускница руководимой Сергеем Мирошниченко  ВГИКовской мастерской неигрового кино, увидела на ютубе  залихватские видеомонологи  таксиста из Амурска Виктора Торопцева   -   канал «Витёк Live» быстро набирал просмотры благодаря самому видеоблоггеру, нигилисту, нонконформисту, сменившему из-за неуживчивого характера 15 таксофирм  (интересно, сколько их всего в том Амурске-то??), патриоту СССР, вещающему на фоне домашнего ковра с флагом Хабаровского края.  Будучи из тех, кому за державу обидно, Витёк изъяснялся смачным, народным шукшинским языком, приняв на грудь и обильно матерясь, поливая в три ведра власти города, края, Путина, Немцова, либералов, американский Госдеп:  «Моему городу 65 лет, а он уже умирает, как у нас среднестатистический россиянин:  65 лет, и кони двинул».  Не нести народу свет правды Витёк не мог  -  «Ведь при этом б…..ском режиме телевизор захвачен, как и вся страна».  Молодой документалист Серьгина послушала-послушала всё это, связалась с правдорубом и полетела к нему в Амурск, изучать феномен на месте.  В результате этой трёхлетней работы получилась «Амурская Голгофа», которой все пророчили призовую судьбу на ММКФ, и напророчили    -   картина получила специальный приз жюри.

Подружившись со своей моделью, художница поселилась у Витька дома и снимала его житьё-бытьё на протяжении трёх лет   -   получился динамичный и спрессованный документальный триллер, настоящее провинциальное «хождение по мукам», ведь в нашей стране как только ты начинаешь высказывать публичную позицию,  твоя жизнь сразу становится насыщенной событиями.  Стремительность и скоротечность событий обусловили динамичный монтаж, энергичный саундтрек из роковых композиций, креативный видеоряд, наполовину состоящий из обычных планов, наполовину  -  из скринов экранов гаджетов, ведь речь идет о сетевом феномене.   Поначалу Витёк был резонёром-одиночкой, потом среди комментариев типа «Да кому ты такой нужен, г…внюк??», «Это что ещё за урод тут вещает?!» наконец появился один-единственный:  «Готов помочь с развитием канала».

Предложившим помощь оказался местный навальнист Михаил Потапенков   -  второй герой «Амурской Голгофы», который, несмотря на то, что, в отличие от «обычного дальневосточного дикаря» Витька, был завзятым местным оппозиционером, оказался куда большим конформистом, чем народный правдоруб.  История злоключений этой парочки подаётся режиссёром Серьгиной, с одной стороны, сочувственно, с другой стороны, с соблюдением дистанции,  -  режиссёр здесь рассказчик, наблюдатель, а  не восторженный подписчик канала Витёк Live.  Молодая кинематографистка подчёркнуто старается уйти от обобщений и исследовать конкретный кейс, конкретного персонажа, но в нашей жизни, когда если ты не занимаешься политикой, то политика займётся тобой, занять отстранённую позицию очень сложно.

Режиссёру интересно наблюдать эволюцию взглядов и поведения своего героя: постепенно стихийный анархизм Витька подпитывается аксиомами обществознания:  «У кого деньги, у того и власть», «Я защитник обездоленных, обиженных и угнетённых», «Нафига нам Навальный, давайте свою движуху замутим, пускай он у нас учится». Кинопортрет героя разбавляется актуальным кадрами кинохроники   -  пульсом страны:  вот  Путин в голубом вертолёте прилетел в Хабаровский край бороться с паводками, а вот президентская кампания 2018 года в самом разгаре, а вот милицейская оперативная съёмка алкашей в подъездах,  -   создание фильма идёт в режиме онлайн, режиссёр фиксирует историю героя, запараллеливая её с историей города, края, страны.

Примечательно, что первый арест блоггеров Торопцева и Потапенкова последовал не за призывами к референдуму о недоверии краевой власти и не за речугами на оппозиционном митинге,  а стал ответом на выложенное видео  с похорон вора в законе  -  вроде, там «был сам начальник УВД по Амурску», и теперь для Витька открывается  ящик Пандоры  в виде задержаний и судебных исков,  «амурскому защитнику народа» шьют и дело о клевете, и статью об экстремизме. На ютубе заблокировали, аккаунт удалили, подписчики и группы поддержки испарились, на работу не берут, жена грозит разводом, и даже провода в подъезде обрезали, прохожие на улице обзывают «либералом»  -  на всё это герой реагирует философски:  «Лучше быть безграмотным клоуном, чем грамотным рабом».

В процессе трехлетней работы Серьгиной над картиной как-то сам собой нарисовался ещё один её герой   -  Сергей Фургал, который в начале фильма фигурирует лишь как объект уничтожающей критики Витька, в к концу фильма превращается в его собрата по несчастью, более того  -  Витёк-то пока на свободе, а бывший губернатор  - нет.  Кульминационный момент картины    -  встреча жителей Амурска с властями города и тогда ещё губернатором Фургалом:  съёмочной группе Серьгиной удалось попасть на встречу, чтобы заснять бенефис своего героя, рубящего правду-матку прямо в глаза сильных мира сего.  По законам жанра, оператор подсвечивает фигуру Витька, затемняя остальные фигуры в кадре, но летом 2020 г. история анфан террибля Торопцева меркнет на фоне разразившейся грозы  -  ареста губернатора, и практически уже закончившая картину Серьгина срочно перемонтирует её, замечая при этом, что ни разу не удивлена   -  сердцем чуяла, что губернатор Фургал продержится в своем кресле не дольше, чем блоггер Витёк на своём ютуб-канале.

Отдельной похвалы заслуживает филигранный саундтрек, составленный из драйвовых рок-композиций и, на контрасте, литургической музыки великого Владимира Мартынова, рифмующейся с величественными, бескрайними просторами Дальнего Востока в финальных кадрах  -  разнообразна и многолика наша страна во всех её проявлениях, и судьбу каждого из нас можно описать любой композицией, по законам высшей гармонии.     



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какую из левых партий вы предпочтете на выборах в Думу?:
Результаты
Интернет-ТВ
"А что?" Новости: Признание росгвардейца, Пропавший чиновник нашелся и многое другое
"А что?" Новости: Признание росгвардейца, Пропавши...
10.05.2021
"День победы" нефтяников на Тенгизе
"День победы" нефтяников на Тенгизе
10.05.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Лучше быть безграмотным клоуном, чем грамотным рабом (0)
Поддержать Чехию в борьбе с Петровым и Бошировым (3)
Сенсация: производительность труда в России выше, чем в США! (0)
Лучший полицейский: убийца, расчленитель... (0)
"А что?" Новости: Признание росгвардейца, Пропавший чиновник нашелся и многое другое (0)
Французские военные предупреждают о распаде страны и гражданской войне (21)
Пресненский суд принял к производству иск Навального к Пескову (7)
"День победы" нефтяников на Тенгизе (3)
Экономика в ожидании чуда (7)
Виктор Тюлькин: Борьба за символы как продолжение Великой Отечественной войны (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: Мураховский
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: 30 лет без Янки
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: Мураховский символ невиновности российских спецслужб
Дарья Митина Дарья Митина: Сталин-центру - быть!!!
Дарья Митина Дарья Митина: Колобок-Кассандра
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss