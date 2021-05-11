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Московский листок

Поддержать Чехию в борьбе с Петровым и Бошировым

Опубликовано 11.05.2021 в разделе комментариев 3

победа война разведка
Поддержать Чехию в борьбе с Петровым и Бошировым

Страны Евросоюза твердо поддерживают Чехию, однако не стремятся к дальнейшей эскалации в отношениях с Россией, заявил представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, пишет РИА «Новости».

«Сегодня мы смогли выразить нашу поддержку Чешской Республике, но все согласны с тем, что не следует продолжать эскалацию», — сказал он по итогам заседания глав ЕС в Брюсселе. 

По мнению Борреля, «необходимо оказывать поддержку Чехии, не провоцируя дальнейший рост напряженности» в отношениях с Россией.

***

Интересно, в чем должна состоять "поддержка Чехии"?

7 лет назад на старых, запущенных складах произошел взрыв. В чем нужно поддерживать Чехию сегодня? Ну разве что в расследовании роли Петрова и Боширова в катастрофе 9.11 и убийстве президента Кеннеди...

Все, кстати, понимают, что Петров и Боширов - имена вымышленные. Так что, сотрудники ГРУ вылетают на разные задания с одними и теми же документами прикрытия?

Хотя в лечении психиатрических расстройств поддержка действительно может потребоваться...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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Взрыв написал 11.05.2021 01:02
На Украине тоже чехи склады взрывали. Все знают. Почему молчат?
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Шакалы Европы проснулись, учуяли косточку?
Дихлофос написал 11.05.2021 00:58
Сначала запад поддерживает Гитлера в его марше на восток. Затем Запад поддерживает Гиену Европы (Польшу) и Шакала Европы (Чехию).
Чехи устраивают захват власти в России и золотого запаса. Вырезают население. Обогащаются грабители чехи и их хозяева французы.
Затем чехи рукоплещут Гитлеру в его расчленении Чехословакии (только один капитан сопротивлялся оккупации). Затем радостно помогают Гитлеру воевать с СССР (до 50% всей бронетехники Вермахта чешские).
После капитуляции Германии чехи месяц воюют за фашизм.
В 1968 году устраивают фашистский переворот, приходится Варшавскому договору вводить войска. Переворот закончился с окончанием в баках фашистких танков тоталитарного советского горючего.
В советское время чехи бесплатно получали с СССР все, но свою продукцию продавали и требовали оплаты. После Горбачевско-Ельцинского переворота выставили счет.
С усилением мультифашизма усилился и фашизм в Чехии. Опять Запад устраивает новый крестовый поход, поддерживая шакалов Европы.
Взрывают склады боеприпасов в Приморье и Забайкалье. Почему чехам не выставлен счет за взрывы? Стирают себе память в своем гадюшнике.
Гитлер правду говорил про чехов и западных славян (окатоличеных), что это самая дряная порода. Католики всех приличных людей вырезали и вывели породу шакалов Европы, гиену Европы, и еще пестуют свиней Европы.
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Ездят в Туву парою педерасты старые!
3авидонов Никос написал 11.05.2021 00:21
Привожу доказательства.
После отравления Скрипалей засветились Петров и Боширов. Сразу же Кривоногих-Кабаев организовал Петрову-Боширову встречу на телевидении где они открещивались от службы в ГРУ-ФСБ, но потом оказалось, что они врали и фамилии у них вымышленные, а вместе с ними нагло врал и Кривоногих-Кабаев!
Все здесь ясно как божий день.
В Чехии тоже на этих складах Боширов и Петров засветились. А мы знаем по заложенной фээсбэшниками взрывчатке под жилой дом в Рязане, что ГолуБянка это аморальная контора по отношению даже к жителям своей сраны.
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