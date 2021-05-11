Поддержать Чехию в борьбе с Петровым и Бошировым

Страны Евросоюза твердо поддерживают Чехию, однако не стремятся к дальнейшей эскалации в отношениях с Россией, заявил представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, пишет РИА «Новости».

«Сегодня мы смогли выразить нашу поддержку Чешской Республике, но все согласны с тем, что не следует продолжать эскалацию», — сказал он по итогам заседания глав ЕС в Брюсселе.

По мнению Борреля, «необходимо оказывать поддержку Чехии, не провоцируя дальнейший рост напряженности» в отношениях с Россией.

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Интересно, в чем должна состоять "поддержка Чехии"?

7 лет назад на старых, запущенных складах произошел взрыв. В чем нужно поддерживать Чехию сегодня? Ну разве что в расследовании роли Петрова и Боширова в катастрофе 9.11 и убийстве президента Кеннеди...

Все, кстати, понимают, что Петров и Боширов - имена вымышленные. Так что, сотрудники ГРУ вылетают на разные задания с одними и теми же документами прикрытия?

Хотя в лечении психиатрических расстройств поддержка действительно может потребоваться...

А.Б.