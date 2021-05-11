Один читатель либеральных веяний блеснул знаниями. Мол, прежняя буржуазия типа Морозова-Мамонтова давала деньги большевикам только на свержение царизма и построение нормального капитализма. Она не предполагала перескок к «тоталитаризму». А вот нынешняя буржуазия, разумеется, все знает, и не даст ни копейки. Поэтому и никакой революции не будет.

А ответ прост: и не надо. Другие времена, другие нравы. Нынешние профессиональные рабочие и бюджетники числом явно более царских времен; поэтому, если каждый скинется хотя бы по сто рублей в месяц, революцию можно сделать вполне. Проблема только в их доверии.

Но тогда тему можно трансформировать в следующее положение: деньги на революцию появятся тогда, когда и настоящие коммунисты появятся. Ну так, почему и нет. Смотря как работать.

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Чтобы профессиональный рабочий-бюджетник захотел поддержать партию, нужны два базовых условия. Первое – стратегическое, и показывающее цель четко и ясно; и второе – тактическое, показывающее методы достижения цели также вменяемо. Тогда и сто, и больше рублей не жаль, и коль все пойдет на пользу.

Автор этих строк уже высказывался по этим вопросам. Но коль дело пошло совсем подробно, и вплоть до денег; то и положения должны конкретизироваться, и особенно насчет тактики. Но все же об исторической цели приходится повторяться в силу важности вопроса. А стратегия очевидна: надо идти от прошлого «военного коммунизма» через нынешнюю переходную фазу государственно-монополистического капитализма к назревшим основам социализма.

Но в том-то и дело, что КПРФ с компанией и слышать не хочет о систематической уравниловке в первом Советском Союзе, и считает социализм построенным. Но это мировоззренческий бардак, и ничто иное. Народ говорит по такому поводу просто, но верно – нельзя быть немножко беременной. К примеру, вы тащили камень в гору, и даже метр остался до вершины; но не удержали, и камень покатился вниз. Ну так, начхать, сколько вы пыхтели. Все насмарку. Но точно также с первым Союзом. Коль оный рухнул – то и до социализма не дотянул. А если совсем по-научному, то количество не перешло в качество.

Итого по первому пункту. Даже незрелый социализм может лишь замедлить свою победу над капитализмом - но не может исчезнуть вовсе, как высший способ производства. Поэтому уравниловка в масштабе всего общества была, и что доказывается десятилетиями валовой экономики по головам, а социализм отсутствовал. А всякие плакальщики по «социализму» и борцы «с контрреволюцией» лишь банальные махинаторы, использующие ностальгические настроения для устроения сладкой «системно-оппозиционной» жизни.

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Теперь о тактике. Уже другой читатель может воскликнуть, что и олигархический режим достал до печенок. ВОТ ИМЕННО! В самую точку. Путинский застой и сигнализирует нагляднейшим образом, что и отечественный ГМК выдохся в связи с завершением переходного периода; и момент для следующего скачка к основам социализма назрел и перезрел.

Следующий Советский Союз явно прорисовывается по принципу «федеральный столичный округ – советская республика вместо нынешних бесправных регионов – хозрасчетный трудовой коллектив (фабзавком и СТК) – район – ТОС со служебным окладом председателя – кооператив – индивидуальный предприниматель». И автор предпочитает говорить даже не о Советском Союзе 2.0., хотя тоже верно; сколько просто о СССР, так как буква в аббревиатуре, означающая социализм, наконец-то подлинная.

И вопрос можно рассмотреть даже на примере недавнего годового отчета мэра г. Ангарска как стандартного города; и поговорить о всей стране таким наглядным образом. Кстати, Ангарск все же нормальный город. А полно местностей, где еще хуже. Что ж, даже дадим фору путинскому режиму.

Итак, отчет начался со вступления о трудностях эпидемии, что само собой; а также о ниспослании кремлевской благодати в виде национальных проектов, и куда же без этого (хотя все это наши и народные деньги). Но вот основным лейтмотивом стал вопрос о демографии. Все остальное было фактически нотами для этой темы – жилье, малый и средний бизнес, образование, социальная политика, дороги, благоустройство.

Базовая задумка, в принципе, ясна. Вот если подлатать там-сям по приведенному списку, то и демография улучшится. То есть, можно не сомневаться, что примерно такая методичка спустилась от Калининграда до Владивостока. Частности, разумеется, могут варьироваться; но проблему демографии, приобретшую большой социальный и политический вес, решено приподнять перед выборами, и для привлечения голосов.

Проблема реальная, кто ж спорит. Но вся разница в том, что единороссовские мелкотравчатые ухищрения не помогут. Коренной и застарелый порок всей системы в том, что средний оклад бюджетника по стране, то есть массовых папы с мамой, – сейчас, вобьем в Яндекс, - всего 39 тысяч рублей https://bankiros.ru/news/skolko-polucaut-budzetniki-i-gossluzasie-rossii-v-2021-godu-7148 Да даже хрен с ним, и как следует из отчета Минтруда Приангарья, средняя зарплата по региону составляет порядка 48 тысяч рублей. И уж вообще для четкой разницы, округлим до 50 тысяч в Ангарске. Мы ж договорились о форе Кремлю.

Но пятьдесят тысяч рублей – это 556 евро. А оклад евросоюзовского бюджетника, – пожалуйста, прямо из Яндекса, - «… Средняя зарплата (до вычета налогов) во всех государствах Евросоюза была в 2019 году такой: 1. Люксембург: 3500 евро 2. Дания: 3350 евро 3. Ирландия: 2750 евро 4. Швеция: 2650 евро 5. Великобритания: 2625 евро 6. Финляндия: 2500 евро 7. Германия: 2 350 евро 8. Австрия: 2 300 евро 9. Франция: 2 250 евро…»

Вот и вся картина маслом. В богатейшей стране мира – мизерные 556 евро! Так что засуньте, единороссы, ваши президентские-губернские-мэрские отчеты в одно место пониже спины. Это не борьба за демографию – а борьба против нее. Чтобы погубить народ если не вражеским нашествием, то петлей нищеты.

Но иной пригожинский тролль завопит о малых ндфл-налогах. Все равно не прокатит. В той же Германии доход в 9 407 евро в год не облагается налогом ВОВСЕ! А это 784 евро в месяц. 784 больше 556, разумеется – так еще и первая сумма без налогов. А с учетом доходов выше… без слов!

Но тогда и оперативный простор возникает для настоящей российской оппозиции. Она может заявить во всеуслышание, что оклады и федеральные-региональные-муниципальные надбавки бюджетников будут подняты НЕМЕДЛЕННО с победой СССР. Чуть ли ни первым декретом и, хотя бы до средней суммы в сто пятьдесят тысяч рублей (и то это 1667 евро, и не бог весть какая сумма). Но хотя бы так для начала, и чтобы перестраховаться в первый и самый трудный год. А когда СССР встанет на ноги, до евросоюзовского уровня рукой подать.

Но более того, бюджетник не только папа с мамой. А это и учитель, который участвует во всей процедуре выборов. А это и силовик, охраняющий выборный участок. И если их связать в одну организацию, да вкупе с мелким и индивидуальным бизнесом, о котором чуть ниже – совершенно другой разговор. Тогда результаты выборов а-ля Памфилова объявляются массовой фальсификацией и антиконституционным переворотом (что и есть на самом деле); то есть, учителя заявляют об этом массово и открыто; рядовые и средние силовики, но объединённые оппозицией с уверенностью в своих силах, саботируют репрессивные мероприятия; и социалистическая оппозиция объявляет себя законной властью с соответствующим стремительным и справедливым законодательством, и тем же декретом № 1 о повышении бюджетных окладов. И особенно для рядовых сотрудников. Заслужили во время революции – получите.

Но нормальные и массовые бюджетные оклады – это и РОСТ СПРОСА для мелкого бизнеса и индивидуального предпринимательства. Ну так, элементарно. Коммунисты имеют все возможности привлечь и эту многочисленную и активную когорту в свои ряды. И тогда сила оппозиционных штабов удвоится и утроится. С такой массовой поддержкой и всякий бюджетник осмелеет вдвойне.

Следовательно, тема бюджетных окладов и надбавок должна быть тем самым ленинским звеном в цепи. Если мы перетащим актив бюджетников на свою сторону – то мы перетащим и силовиков, и педагогов, и медработников, и работников науки и культуры. Про профессиональных рабочих как отцов-братьев и говорить нечего с сыновьями-дочерями мелкого бизнеса. Но тогда и выборы с соответствующей агитацией и пропагандой – НАШИ! Не в смысле, что надо играть по единороссовским правилам (упаси бог); а в смысле повода для единодушного возмущения и совместного действия с соответствующим абсолютно СПРАВЕДЛИВЫМ перехватом власти в глазах народа.

Но более того, если и российские милые женщины (а это огромная сила с правильным подходом) увидят гигантскую перспективу роста семейного бюджета на базе бюджетных доходов, предлагаемых коммунистами – а что тут ни видеть, и так все ясно, - то и женская половина встанет на сторону коммунистов. Вот вам и перехват базового вопроса о демографии в том числе, и еще один удар по единороссам.

Но коммунисты предлагают не только рыбу, но и удочку. Товарищи бюджетники, хотите зарабатывать высокие оклады и надбавки и далее?!.. Вот вам не только Советская власть с неосвобожденным депутатским большинством, могущим снять меньшинство на штате за одну чрезвычайную сессию; но вот вам и трудовое самоуправление в виде Советов трудовых коллективов (СТК). Раньше этого не было – сейчас будет непременно, и в чем разница между первым Союзом и СССР. К примеру, если директор накрутил себе несусветный оклад, да притащил бездарных родственников-любовниц – ПО ГОЛОВЕ! Переизбирайте к чертовой матери, и СССР дает полное право на это чуть ли ни декретом № 2 о трудовом самоуправлении.

И вот что такое тактика. Если привлечь трудовые массы методикой СССР, и по принципу «федеральный столичный округ – советские республики – хозрасчетный трудовой коллектив – район – ТОС – кооператив – индивидуальный предприниматель»; и использовать эту заинтересованность наподобие спички к пороху, а субъективного фактора к объективному во время выборов, то все получится.

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А поэтому, и еще раз, стратегия связана с тактикой самым неразрывным образом. Без верности одной не бывает верности другой; и разговор не о каких-то философских понятиях; а о самой что ни на есть насущной практике агитации и пропаганды, и в бюджетной среде особенно.

К примеру, если вы признаете какой-то недоделанный социализм а-ля немножко беременна в первом Советском Союзе, и якобы с последующей контрреволюцией (не во время Гражданской войны, что было верно, а именно сейчас, и в других условиях) – то ваш мозг запирается в прошлом! Соответственно, и действия пассивны.

Вот трепаться об «обновленном социализме» можно сколько влезет. Всем похрен, потому что ни малейшего понятия, что это такое. Как пошутил один умный мужик, пятьдесят оттенков серого. И разумеется, все это мудачество не вызывает доверия у серьезных людей. А вот у любого, и особенно бюджетника молодых и средних лет, главный рефлекс неизбежен: коль контрреволюция, то тащат в прошлый Союз. А вот он – не хочет! И финита ля комедия. Коммунист, который должен быть образцом прогресса, превращается в реакционера. Вот «спасибо».

Следовательно, и наоборот, если стратегическая цель появляется в виде обыкновенного социализма, банально ранее отсутствовавшего, – то ни о каком возвращении назад и речи нет. Тогда все ясно и логично: и только вперед. И тогда метод в виде СССР становится закономерным. Что только проклевывалось раньше, сейчас должно вырасти. Во-первых, это советские выборы вплоть до уровня трудовых коллективов; и с отменой кооптации директората как рудимента «военного коммунизма». Это самое главное. Во-вторых, всемерное развитие кооперативного движения и индивидуального предпринимательства, которые в первом Союзе зажимались, а в СССР должны быть повсеместно. Но тогда и политическая защита необходима в виде советской республики, и в-третьих; и оберегающая хозрасчетные коллективы и кооперативы от ведомственных и местнических перекосов.

Итого! Настоящие коммунисты должны смотреть правде в глаза. Надо идти от «военного коммунизма» через фазу государственно-монополистического капитализма к основам социализма. И уже одна такая правда привлечет миллионы профессиональных рабочих и бюджетников, подозревающих этот расклад уже годы назад своим классовым чутьем и жизненным опытом.

Да, возможно, некоторые ностальгирующие члены общества убудут с такой позицией – но зато все остальные прибудут. Такой кардинальный перелом в левом движении России назрел и перезрел.

Еще раз, возможны только две политические линии в современных условиях. Или вы ориентируетесь на старую и ностальгическую часть общества с желанием пролезть в депутаты хоть по линии «системной оппозиции», хоть по линии спойлеров, и олигархический режим даже поможет типа РПСС – или вы ориентируетесь на молодую и среднюю часть трудящихся с соответствующей новой партией, для которой буржуазные выборы не смысл, а повод. Или туда – или сюда.

И если второе, тогда риторический вопрос: рядовые бюджетники, профессиональные рабочие и мелкие предприниматели будут покупать хоть губернскую, хоть муниципальную газету новой партии?.. Несомненно, будут. Российский бюджетник-рабочий-предприниматель не хочет и не должен жить хуже евросоюзовского. А также оные будут читать сайты и смотреть стримы с соответствующей монетизацией? ... Будут. И будут делать взносы по сто рублей в месяц и даже больше, если хотя бы зачаток партийной организации на базе этих самых газет-сайтов-стримов появится?.. Такой же ответ. И безо всяких бла-бла-бла и ню-ню-ню, а по неотвратимой причине классового и индивидуального выживания. Так что деньги на революцию – будут.