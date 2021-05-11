Анатолий Баранов: невозможно постоянно жить в состоянии угрозы

Дал комментарий "Свободной прессе".

11 мая 2014 года жители Донецкой и Луганской областей на референдумах проголосовали за создание собственных государственных образований. Сегодня, спустя семь лет с того исторического события, можно подвести некоторые итоги существования самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Политолог Анатолий Баранов считает, что к настоящему времени жители ДНР и ЛНР в полной мере почувствовали характерную для России культуру безвременья:

— Да, уже семь лет существуют государственные образования. Конечно, они хотели бы стать субъектами Российской Федерации, но Москва их не признает. Возвращаться на Украину тоже никто не хочет. И полного государственного самоопределения тоже не произошло. Донбасс оказался в подвешенном состоянии.

Тем не менее, какая-то государственность сформировалась.

Интересно, что ДНР и ЛНР друг от друга сильно отличаются. Режим в ЛНР сложно назвать демократичным, но он более приближен к людям, чем режим в ДНР: в Донецкой республике вообще никакие идеалы народовластия не удалось реализовать.

Обращает на себя внимание, что почти все люди, которые начинали строить ДНР и ЛНР, к сегодняшнему дню убиты или выдавлены оттуда. Сейчас республиками управляют присланные люди. Можно сказать, что Денис Пушилин местный, и это действительно так. Но какие люди его окружают, какие у них интересы — неизвестно. Вся политическая сфера в ДНР и ЛНР крутится внутри себя.

— При этом от влияния олигархов не удалось избавиться, как хотели вначале.

— Сейчас бастует Алчевский металлургический комбинат. Рабочие получают там по 10−20 тысяч рублей, да и эти деньги не платят, долги по зарплате свыше четырех месяцев. Сейчас на комбинате заправляют люди, которые прокручивали деньги при Викторе Януковиче, а теперь крутятся вокруг предприятий Донбасса в интересах российских олигархов.

По сути, идет некое колониальное освоение ресурсов. При этом никаких целей развития не ставится.

Прочно забыты идеи народовластия. Об этом даже заикаться не рекомендуется, потому что степень полицейщины в Донбассе выше, чем даже в РФ.

Конечно, это всё очень грустно.

Я помню, какие идеи обсуждались Алексеем Мозговым, который погиб. И сейчас нельзя сказать, что ДНР и ЛНР это республики моей мечты. В определенный момент произошел перелом, когда со стороны России вместе с гуманитарной помощью притащили абсолютно чуждую для Донбасса идеологию государственного устройства.

Донбасс имеет большую традицию рабочей демократии, организации народных советов. А людям предложили бюрократический капитализм, да еще с некоторым монархическим уклоном. Конечно, люди растерялись, для них принесенные постулаты абсолютно чуждые.

В Донбассе просто невозможен никакой монархизм. Но и за левые идеи там теперь можно пострадать не меньше, чем за высказывание проукраинской позиции.

Что касается системы управления, то она сегодня абсолютно неэффективная. И никакого социального государства там не строится.

— Какие вырисовываются перспективы ДНР и ЛНР?

— Перспективы совершенно туманные. Донбасс может развиваться только как территория с развитой промышленностью. Но для этого нужны капитальные вложения, сейчас производственный комплекс республик находится в полуразрушенном состоянии.

При этом сложно представить привлечение внешних инвестиций в непризнанные государства. Внутренние инвестиции могут осуществляться только в виде трудового вклада. Высококвалифицированный и низкооплачиваемый труд может дать результат. Но не видно целеполагания со стороны руководства республик, идет просто выкачивание оставшихся ресурсов.

К тому же нужна идея, мотивирующая людей вкалывать за копейки или творчески думать. А этой идеи нет. Сегодня мечта многих трудоспособных жителей ЛНР и ДНР — уехать на заработки в Россию.

— Может ли в таких условиях изжить себя сама идея государственности ЛНР и ДНР?

— Изжить себя идее достаточно трудно просто потому, что есть постоянная угроза со стороны Украины. Возвращение в Донбасс власти Киева никто из жителей Донбасса не хочет. Поэтому воинственная риторика политиков в Киеве играет определенную стабилизирующую роль для Донбасса.

Другое дело, что невозможно постоянно жить в состоянии угрозы. Идеологический тренд должен быть позитивным, должен быть образ светлого будущего.