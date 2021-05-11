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Московский листок

Конечно, делается и что-то полезное

Опубликовано 11.05.2021 в разделе комментариев 0

москва выборы собянин

70 гектар столичной земли выделят под освоение департаменту транспорта

С начала этого года Москва предоставила 81 земельный участок общей площадью почти 70 гектаров для строительства транспортных объектов в рамках Адресной инвестиционной программы.

Так, на выделенных городом в 2021 году территориях появятся транспортно-пересадочные узлы «Ярославская», «Лесопарковая», «Верхние Лихоборы», «Люблино» - по сути это торговые центры, маскирующиеся под гигантскую остановку транспорта.

Хотя, конечно, делается и что-то полезное, но оно не требует таких площадей. Например, на набережной от Филевского парка до театра «Мастерская Петра Фоменко» появится новый природный парк со спуском к воде. Но для этого предоставлено всего 0,26 гектара.

 

Поклонный крест в Спасо-Андрониковом монастыре в третий раз пытаются ликвидировать

Поклонный крест в Спасо-Андрониковом монастыре в Москве повредили неизвестные, ущерб составил 500 тысяч рублей, он свернут с места, расколото основание и сам крест. Это уже третий факт посягательства на объект. Первый раз его изрубили топором, второй раз подожгли, теперь пытались свернуть.

Четырехметровый поклонный крест установлен у колодца, вырытого руками первого игумена Андроника, в честь которого назван монастырь, основанный в 1357 году.

Власти ведут расследование, видимо, не очень успешное, судя по предыдущим прецедентам.

Возникает вопрос, кому это надо вообще? Но, судя по упорству, кому-то сильно надо.

Может быть, власти несколько переоценивают всеобщую «православизацию» населения?

 

В память Кутузова, военачальника, сдавшего Москву

В 2022 году отреставрируют бюст Михаила Кутузова, расположенный возле музея «Кутузовская изба» по адресу: Кутузовский проспект, дом 38. Памятник — объект культурного наследия регионального значения.

Голенищев-Кутузов, конечно, великий полководец, но в историю именно Москвы он вошел как единственный военачальник, сдавший столицу иностранной армии. В результате чего Москва была практически полностью уничтожена пожаром.

А кто командовал обороной Москвы в 1941-м году, когда противника в столицу не пустили, сейчас, пожалуй, далеко не каждый и ответит.

 

Уборщик ранил полицейского

В Москве сотрудник полиции получил ножевое ранение в ходе конфликта с уборщиком метрополитена в служебном помещении станции "Бульвар Рокоссовского, в ходе которого последний взял со стола кухонный нож и метнул его в сторону полицейского.

Старший сержант полиции госпитализирован, уборщик арестован.

Уборщики тоже люди, о чем сержанты полиции, видимо, часто забывают. Да и не только уборщики…



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