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Московский листок

Китай забирает Среднюю Азию

Опубликовано 11.05.2021 в разделе комментариев 0

китай дальний восток

В последние несколько лет антикитайские протесты стали рутиной политического ландшафта Средней Азии. Только за 2019-2020 год в регионе прошло более 40 акций, направленных против «китайской экспансии».

Повестка разная: от солидарности с преследуемыми в Китае уйгурами до протеста против передачи земли китайским компаниям в долгосрочную аренду. 

В случае конфликтов между населением и многочисленными китайскими компаниями, работающими в регионе, власти среднеазиатских республик предпочитают вставать на сторону последних.

И их можно понять. Узбекистан должен Китаю сумму в размере 16 процентов своего ВВП; долг Киргизии составляет более 20 процентов ее ВВП.

Китай открыто покупает элиты среднеазиатских стран. Например, зять президента Таджикистана Эмомали Рахмона Шамсулло Сахибов за взятку в 2,8 миллиона долларов способствовал тому, что китайская компания China Nonferrous Gold Limited получила лицензию на добычу золота.

В декабре 2020 года газета Financial Times писала, что Тимур Кулибаев, зять первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, заработал десятки миллионов долларов на строительстве газопровода из Средней Азии в Китай, который на китайские кредиты реализовывали совместно «Казмунайгаз» и CNPC. Заметим, «Казмунайгаз» - это та самая компания, где в ходе протестов рабочих 7 лет назад властями было расстреляно около 100 рабочих в городе Жанаозен.



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