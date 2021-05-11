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Московский листок

Девять погибших при нападении на школу

Опубликовано 11.05.2021 в разделе комментариев 0

В результате нападения на школу в Казани погибли, по предварительным данным, девять человек.

После стрельбы в школе госпитализированы 12 детей и один взрослый, сообщили 11 мая в республиканском центре медицины катастроф.

Один нападавший задержан, второй находится в школе, удерживая несколько человек. В настоящее время силовики штурмуют здание.

Детали обязательно будут потом. Пока же один вопрос – наша полиция так уверенно, так доблестно выявляет участников митингов, так мужественно справляется с безоружными студентами, так умело расследует перепосты в соцсетях…

А почему стрельба в школе, далеко не первая в нашей стране, никак не может быть предупреждена заранее? Стукачей-то навалом, и им платят. А результат?



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Девять погибших при нападении на школу
Девять погибших при нападении на школу
11.05.2021
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