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Московский листок

76 дней в Ухани

Опубликовано 12.05.2021 автором в разделе комментариев 0

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76 дней в Ухани
 
Было бы странно, если бы внеконкурсная прoграмма ММКФ «Свoбoдная мысль», сoбираемая из фильмoв, oтражающих главные тенденции и наибoлее oстрые темы сегoдняшнегo дня, обошла вниманием главную мировую проблему 2020 г.   -  пандемии коронавируса и борьбы с ней.  В рейтингах, которые в конце прошлого года составляли мировые киносайты, американо-китайский фильм «76 дней» повсеместно входил в десятку фаворитов в документальной категории.  Эмоциональная и пронзительная история врачебного подвига в эпицентре вспышки заразы, в одном из уханьских госпиталей, получила своё название от тех 76 дней, на которые охваченный эпидемией Ухань был полностью закрыт на карантин.  В титрах указаны три режиссёра, но только двое из них по фамилии:  американский режиссёр китайского происхождения Хао У, находясь в США, монтировал видеоматериалы, отснятые его коллегами в Китае   -  видеорепортером китайской редакции журнала Esquire Вэйси Чэнем и третьим, обозначенным как «Неизвестный»:  деанонимизация репортёра, ведшего свой подпольный репортаж из госпиталя, невозможна по понятным причинам   -  съёмка велась на свой страх и риск, санкции на неё никто не давал, а в начале эпидемии отношение к информационной безопасности в Китае было слегка параноидальное.

Сегодня  Хао У сам признается:  изначально он собирался сделать критический, обличающий репортаж о растерянности китайских властей, их запоздалой реакции на эпидемию и цензурировании информации о ней.  Однако в процессе работы над материалом его впечатления диаметральным образом поменялись, и если не знать всю эту предысторию, то после просмотра складывается чёткое впечатление, что это фильм, снятый по заказу китайского Минздрава в рамках социальной рекламы, качественно сделанная пропаганда китайской медицины и преимуществ социалистического гуманизма.

Если в первой части фильма   - преобладание групповых сцен, паника и хаос, неразбериха и суета в больничных коридорах, толпы людей, осаждающих госпиталь снаружи (их всех пустят, но сделать это единовременно невозможно)   -  напоминает пассажиров корабля, рвущихся попасть в спасительную шлюпку посреди бурного моря,  -  то в финале уже самый настоящий китайский орднунг: размеренность, упорядоченность действий, спокойная уверенность в жестах, движениях и словах, отточенность медицинских манипуляций, крупные планы пациентов и усталых врачей.  У зрителя складывается впечатление, что он сам уже много дней пациент госпиталя: мы знаем историю болезни каждого человека в кадре, его семейную ситуацию, его повадки и привычки,  мы уже сроднились с каждым страдающим деменцией старичком, рвущимся домой и каждый раз терпеливо возвращаемым в палату, с каждой роженицей (инфекционное родильное отделение   -  самое, пожалуй, опасное место в госпитале), с каждой семейной парой на ИВЛ, разделённой по разным этажам.

Анонимный репортёр не ищет душераздирающих сцен специально, ему достаточно просто передвигаться по палатам и коридорам, на каждом квадратном метре  -  человеческая боль, страдания и надежда.  Но  это и не фронтальная съёмка всего подряд, а очень цепкий репортаж, содержащий массу показательных деталей о китайской психологии, китайском социальном устройстве, китайских масс-медиа, китайских традициях.  Знакомство с ними начинается с самой первой сцены:  группа фигур в защитных костюмах и скафандрах, один костюм истошно рыдает, одновременно отвешивая поясные поклоны    -  у молодой медсестры умер отец, она кланяется и телу покойного на каталке, и врачам, которые его лечили, но не смогли спасти.  Остальные костюмы сочувственно поглаживают осиротевшую:  «Не плачь, ты свалишься, а у нас ещё одна смена после обеда!»  Горе горем, а нехватка персонала, увы, реальность, на которую глаза не закроешь.

От цепкой камеры Неизвестного не ускользают детали, которые не увидишь в официальных репортажах.  Есть неграмотные пациенты, которые не могут прочитать свою медкарту   -  неграмотность в Китае побеждена не везде.   Те пациенты, которые из коренных хубэйцев, плохо понимают общеупотребительный путунхуа   -  коммуникация не всегда проходит гладко. А вот феерический диалог по громкой связи больного отца, рвущегося из госпиталя домой,  с сыном,  кричащим в трубку:  «Ты как себя ведёшь?? Ты же член КПК!  Что за безответственность??»  -  а отец ему «Да, я член КПК, был им и им сдохну!  Не могу я тут жировать на государственные деньги».

Буквально несколько секунд в камере опустевшие уханьские хутуны   -   тонкий намёк на то, что хотя Хубэй и одна из самых экономически развитых провинций Китая, но есть куда стремиться  -  буквально один из трех планов, снятых вне стен госпиталя. Второй  -  раздача продуктов в уханьском дворе, всё организовано чётко, по-китайски. социальная дистанция  -  3 метра   Третий  -  сцена на улице:  молодая врач отдает пластиковый пакет плачущей дочери умершей пациентки.  Эти пластиковые пакеты   -  отдельный и самый печальный сюжет «76 дней»:  в них кладут телефоны, ID-карты, все документы и личные вещи умерших.  Отдавать эти пакеты родным  -  тяжёлая, невыносимая, но необходимая обязанность врача. Наезд камеры на пакет с плюшевым пингвинёнком   -  значит, умер ребёнок, всё ясно без слов.

Спасение больных для китайского врача   -  не просто выполнение клятвы Гиппократа.  Это миссия, гражданский долг, высокая честь, которую ещё нужно заслужить. «Помочь Уханю, помочь Китаю»   - мотивация, которую врачи озвучивают наравне со стремлением помочь конкретному человеку. «Мы должны мобилизоваться на борьбу!»  -   фоном в палатах работает радиоприёмник.  Теперь, по прошествии года мы уже знаем, что мобилизационная  модель жизнеустройства оказалась самой эффективной для борьбы с эпидемией.

Есть устойчивый стереотип о том, что в стране с полуторамиллиардным населением каждая отдельная человеческая жизнь стоит, пожалуй, не очень много.  Фильм «76 дней» не оставляет от этого стереотипа ни малейшего следа:  подвиг врачей уханьской больницы именно  в индивидуальном подходе к каждому больному, тёплой человеческой заботе о каждом пациенте, отсутствии «конвейера», который, кстати, совершенно бы не удивил в условиях 11-миллионного города с колоссальной заболеваемостью.  Но именно высшие проявления гуманизма  и стремление бороться за каждую жизнь до последнего, теплота и эмпатия, стремление облегчить и скрасить тяготы пребывания в госпитале каждому пациенту полностью поменяли режиссёрскую задумку и превратили  критический репортаж в гимн героизму людей в защитных костюмах.


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