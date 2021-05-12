В Израиле опять война, но не очень ясно, с кем

Палестинские радикалы из сектора Газа за 24 часа запустили 630 ракет по Израилю, 200 из них были перехвачены системой ПВО, 150 упали и разорвались на территории самого палестинского анклава, остальные, надо понимать. все же достигли цели. Есть погибшие и раненые.
20 палестинцев были уничтожены в результате израильских авиаударов по военным целям в секторе Газа за последние 24 часа. 80 самолетов, включая новейшие F-35, были задействованы в нанесении одновременных ударов по 150 пусковым шахтам ХАМАС в секторе Газа, которые были спрятаны среди гражданских структур".
ВВС Израиля разрушили вечером во вторник 13-этажный жилой дом в городе Газа.
Палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против Израиля, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.
"При Байдене мир становится более жестоким и нестабильным из-за слабости Байдена и недостатка в поддержке Израиля, что приводит к атакам на наших союзников", - передает РИА Новости заявление Трампа на его новом сайте.
Совет безопасности ООН соберется по поводу обострения ситуации в Израиле.
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Уже довольно много лет ничего подобного не происходило. Что же случилось сейчас?
Вроде бы обе стороны давно понимают, что военного решения у проблемы нет. Вроде бы Арафат, Перес и Рабин поделили Нобелевскую премию мира еще в 1994-м году. Но периодически все равно что-то происходит...
Напомню - только что армия Израиля выпустила некоторое количество ракет в сторону российской базы Хмеймим. Не одну, что можно объяснить случайным пуском, а именно несколько. Нетаньяху после этого звонил Путину - результаты разговора не публиковались. Так что зачем это было сделано - не очень понятно. Возможно, Путин что-то знает, но не делится...
Видимо, и в Израиле, и в Палестинской автономии есть силы, которым нужна война - не до победного конца, не дай бог, а вот так, как сейчас.
В Израиле есть те, кто полагает, что Нетаньяху и есть одна из таких сторон. Является ли другой стороной Путин? Хотелось бы, чтобы нет - не хватало нам еще и с Израилем рассориться.
Но израильская клубника в Москве не пропала. Хороший признак...
А.Б.
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стоик7905 написал 12.05.2021 02:53
3авидонов Никос написал 12.05.2021 02:41
На России при режиме Кривоногих-Кабаева ислам расцвел кровавым, кадыровским деспотизмом. В каждом российском городе есть мечеть или молельный дом где исламисты регулярно общаются между собой вынашивая свои замыслы.
Религии надо вообще уничтожить, так как это тирания шайки людей над свободой отдельного порядочного человека.
кир написал 12.05.2021 02:37
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По определению не является. Не та весовая категория, что тягаться с теми, кто владеет мировыми финансами. Даже СССР не мог себе такого
позволить. А так судя по всему, есть силы, которым хочется столкнуть Иран и Израиль. Очевидно для спасения мировой финансовой системы, которая реально лежит в коме, надо война, желательно не мировая, но большая. Ведь воинственные заявления раздаются и из Ирана.
Голос из ада написал 12.05.2021 02:23