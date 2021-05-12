В Израиле опять война, но не очень ясно, с кем

Палестинские радикалы из сектора Газа за 24 часа запустили 630 ракет по Израилю, 200 из них были перехвачены системой ПВО, 150 упали и разорвались на территории самого палестинского анклава, остальные, надо понимать. все же достигли цели. Есть погибшие и раненые.

20 палестинцев были уничтожены в результате израильских авиаударов по военным целям в секторе Газа за последние 24 часа. 80 самолетов, включая новейшие F-35, были задействованы в нанесении одновременных ударов по 150 пусковым шахтам ХАМАС в секторе Газа, которые были спрятаны среди гражданских структур".

ВВС Израиля разрушили вечером во вторник 13-этажный жилой дом в городе Газа.

Палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против Израиля, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

"При Байдене мир становится более жестоким и нестабильным из-за слабости Байдена и недостатка в поддержке Израиля, что приводит к атакам на наших союзников", - передает РИА Новости заявление Трампа на его новом сайте.

Совет безопасности ООН соберется по поводу обострения ситуации в Израиле.

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Уже довольно много лет ничего подобного не происходило. Что же случилось сейчас?

Вроде бы обе стороны давно понимают, что военного решения у проблемы нет. Вроде бы Арафат, Перес и Рабин поделили Нобелевскую премию мира еще в 1994-м году. Но периодически все равно что-то происходит...

Напомню - только что армия Израиля выпустила некоторое количество ракет в сторону российской базы Хмеймим. Не одну, что можно объяснить случайным пуском, а именно несколько. Нетаньяху после этого звонил Путину - результаты разговора не публиковались. Так что зачем это было сделано - не очень понятно. Возможно, Путин что-то знает, но не делится...

Видимо, и в Израиле, и в Палестинской автономии есть силы, которым нужна война - не до победного конца, не дай бог, а вот так, как сейчас.

В Израиле есть те, кто полагает, что Нетаньяху и есть одна из таких сторон. Является ли другой стороной Путин? Хотелось бы, чтобы нет - не хватало нам еще и с Израилем рассориться.

Но израильская клубника в Москве не пропала. Хороший признак...

А.Б.