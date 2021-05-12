Троцкист, мастодонт и мамонт

Проводили мы в последний путь Егора Кузьмича Лигачёва.

Первое чувство, возникающее от известия о его смерти - да как он мог? Не может быть такого!



Отметивший в ноябре прошлого года свой вековой юбилей, Лигачёв, олицетворявший нераспавшуюся связь времён, казался символом вечности. Совсем недавно знакомый журналист пытался связаться с Егором Кузьмичом, чтобы записать интервью, и услышав от родственников, мол, Лигачёв плохо себя чувствует, не поверил - чтобы Кузьмич, да занемог??



Последний раз мне довелось увидеть Егора Кузьмича в прошлом году, ещё до начала пандемии - в спешке я на полном ходу, можно сказать, врезалась в Лигачёва рядом с Госдумой, куда он, давно уже оставивший депутатский мандат, до последнего времени ходил как на работу - давал советы, консультировал, участвовал в совещаниях. Ещё порадовалась тогда - выглядел бодрым, энергичным, деловитым, с неизменной густой белоснежной шевелюрой.



Единственный член советского Политбюро, перешагнувший 100-летний рубеж, сегодня Лигачёв удостоен самых тёплых и проникновенных некрологов даже в тех СМИ, которые тридцать лет назад его травили и клеймили, а двадцать лет назад высмеивали, мол, мастодонт, рудимент советского прошлого… Смешно сегодня читать ура-патриотов о «соучастии Лигачёва в развале страны» - так же, как смешно и горько раньше было читать в перестроечной и либеральной прессе о том, как «кузьмичи тянут страну назад». При наличии в руководстве страны Горбачёва и Яковлева повесить на Лигачёва ярлык разрушителя - это надо было уметь. Впрочем, сегодня мы всё знаем про технологии оболванивания, манипуляции общественным сознанием, отвлечение общественного внимания на ложный объект, - всё это обкатывалось в своё время в том числе и на фигуре Лигачёва, которого яковлевская пропаганда назначила виновным за всё и методично вываливала этот бред на деморализованного, потерявшего ориентацию в пространстве советского гражданина.



Парадокс и горькая ирония судьбы в том, что олицетворением ретрограда, символом консерватизма и замшелости горбачёвско-яковлевской пропаганде удалось сделать человека, который поднялся из низов до высшего руководства страны именно благодаря тому, что чем бы он ни занимался, чем бы ни руководил, везде был мотором модернизации, обновления. Было такое модное выражение - «перестройку начни с себя». Лигачёв был истинным перестройщиком - если понимать перестройку не в ложном, вульгарном смысле, когда официальная пропаганда лицемерными словесами прикрывала демонтаж социализма и целенаправленное разрушение советского государства. Не случайно во время руководства Томской областью он был признан лучшим региональным руководителем Европы - и уже в начале нулевых томичи, сохранившие добрую память о его работе в Томске, избирают его, оболганного, обвинённого во всех смертных грехах, регулярно высмеиваемого горбачёвско-ельцинской прессой, депутатом Государственной Думы по одномандатному округу - это ли не лучшее свидетельство тому, что людская память, стряхнув перестроечно-либеральный морок, хранит главное, основное, то, что невозможно заболтать и опошлить?



Сегодня мало кто знает, что в 1948 году, в разгар сталинского социализма, молодой Егор Лигачёв был снят с поста руководителя новосибирской областной комсомольской организации….. «за троцкизм» - «троцкизм» выражался в том, что он предложил создавать на стройках, на предприятиях молодежные производственные бригады, что позволило бы дать возможность молодёжи больше зарабатывать - именно принцип материального стимулирования через полвека ляжет в основу перестроечных партийных манифестов. Но то, что деградирующая страна в условиях всеобщего упадка обеспечить была не в состоянии, находящаяся в зените экономического расцвета, как рассудил тогда молодой Лигачёв, вполне могла. Другими словами, Лигачёв за полвека до шаталиных, шмелёвых и абалкиных предлагал положить принцип материального стимулирования в основу социалистической экономики.



Одно простое перечисление объектов, построенных Лигачёвым за 18 лет руководства Томской областью, сегодня вызывает изумление. Именно благодаря его настойчивости и пробивному характеру осенью 1967-го в областном центре заработала первая троллейбусная линия. Именно Лигачёв развёрнул в области нефтедобывающую промышленность, проложил нефтепровод Александровское — Анжеро-Судженск, запустил новые линии электропередач, основал новые города Стрежевой и Кедровый. Активно привлекал первый секретарь обкома Лигачёв в Томскую область вахтовиков - геологов, нефтяников и лесозаготовителей, многие из которых остались жить в обустроенных им посёлках. Построил Лигачёв Томский нефтехимический комбинат, речные порты, мосты через реки Обь и Томь, автомобильные и железные дороги, аэропорт Богашёво (ровно через полвека Егор Кузьмич, будучи человеком неимоверной скромности, которому всегда претила всякая бронза, откажется от того, чтобы построенный им аэропорт носил его имя). Поборник технологических новшеств и модернизации производства, создавал мощные предприятия с проектными институтами, с заводами по производству строительных материалов и конструкций. Не забывал и о социальных проблемах - обеспечил Томск теплом и чистой водой, введя в эксплуатацию магистраль теплом от Сибирского химического комбината и водопровод из подземных источников, строил школы, больницы, дома быта, переселял людей из бараков и подвалов в благоустроенное жильё. Именно при Лигачёве Томская область, как сейчас принято говорить, превратилась из дотационной в регион-донор. Будучи разносторонне образованным человеком, Егор Кузьмич пёкся не только об экономике - именно благодаря ему в Томске появились филиалы Академии Наук СССР и Академии медицинских наук СССР, открылся Дворец спорта, один из лучших в Союзе драматических театров, художественные и реставрационные мастерские. Именно восприимчивость Лигачёва к технологическому и производственному новаторству позволила ему добиться включения Томска в экспериментальный список четырёх городов по постройке вычислительных центров коллективного пользования. Если положить всё это на одну чашу весов, а на другую - идиотские и лживые домыслы пропагандистской машины, на полном ходу работавшей на разрушение страны, как вы думаете, что перевесит?



Никаких сомнений не было в том, что категорически не принявший распада страны Лигачёв окажется в рядах коммунистической оппозиции. Будучи членом КПРФ, смотрел на ситуацию внутри зюгановской партии трезво, из-за чего всё время находился на грани вылета из неё, невзирая ни на какие седины и былые заслуги. Сожалея о том, что не удалось достичь коммунистического единства, последние двадцать лет пытался играть роль модератора, посредника между разрозненными отрядами коммунистического движения. В очередной раз подтвердил свою репутацию человека порядочного и в высшей степени достойного, выступив категорическим оппонентом инициированного Зюгановым уничтожения наиболее крупных и дееспособных партийных отделений, жёстко осудив разгон московского и питерского городских комитетов КПРФ. До последних дней участвовал в оппозиционных делах, никогда не соглашаясь на роль свадебного генерала и всегда стремясь оказать реальную помощь, дать добрый совет, предложить нестандартное решение.



Для нас он навсегда останется не только примером талантливого руководителя, но и образцом бессеребренничества и скромности, так ярко контрастирующих с ненасытным стяжательством, эгоизмом и бессовестностью нынешней постсоветской «элиты». Символом ушедшей эпохи, переосмысление и переоценка которой предстоит всем нам.

Вчера ритуальный зал ЦКБ был забит людьми. Большое спасибо за организацию похорон московскому томскому землячеству - все эти люди лучшие свои годы прожили во время лигачевского руководства областью. Кто-то учился в построенном им вузе, кто-то работал в основанном им НИИ, кто-то работал на созданном им предприятии. Речи говорили губернатор Томской области Сергей Жвачкин, вице-президент РАН, директор ФИАН Геннадий Месяц, директор института онкологии РАН Евгений Чойнзонов, человек-легенда, экс-секретарь ЦК КПЛ и политузник Юозас Ермалавичюс, руководители Объединённой Коммунистической Партии, которых покойный всегда поддерживал, деятели науки, ученики и коллеги Егора Кузьмича.



И только Зюганов не нашел времени для прощания с человеком, которому обязан всей своей карьерой. Столько лет Лигачеву карандаши точил и портфель носил, а попрощаться не пришел, занятой человек.

Вечная и светлая память вам, Егор Кузьмич Лигачёв.

Дарья Митина, секретарь ЦК ОКП