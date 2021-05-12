Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Подвиг одного - всегда преступление кого-то другого

Опубликовано 12.05.2021 в разделе комментариев 4

навальный закон полиция

По официальным данным, в результате стрельбы в школе погибли девять человек, в том числе семь детей, пострадали 20 человек. Видимо, данные окончательные.

Что произошло? Мальчик сошел с ума, самым очевидным образом – возомнил себя богом, решил убивать «биомусор».

О том, что мы, скорее всего, имеем дело с шизофренией в тяжелой форме, говорят показания его родных.

Родная тетя говорит: Ильназ «или что-то пил, или ему кто-то что сказал, или компьютер или секта. это не наш Ильназ! Он даже громко так никогда не кричал».

Такое резкое изменение личности говорит именно о тяжелом психическом заболевании, которое возникло внезапно. Хотя, скорее всего, ранние признаки заболевания просто пропустили – в стране давно развалена система учета психически больных.

Сейчас, конечно, диагноз поставят. Вот только поздно.

Учительница, прикрывшая собой ученика, совершила подвиг. Вот только подвиг одного – всегда преступление кого-то другого.

Управление МВД, занимающееся компьютерными преступлениями, так ловко выявляет репосты из Навального – и сажают по ним молодых людей. А вот тут молодой человек объявил себя богом, потом накануне объявил, что идет убивать «биомусор» - и никакой реакции.

Молодых людей караулят по подъездам, чтобы предъявить им обвинения в репосте абсолютно безобидной, в сущности, чепухи. А тут всего-то надо было передать «активку» участковому, тот с первых двух слов понял бы, что имеет дело с нездоровым человеком и принял бы меры.

Ну а съемку следственных действий на «Дожде» уж и не знаю, как назвать… У нас тайна следствия только для «политических»? Хорошая помощь будущему адвокату убийцы – все эти следственные действия теперь можно признать не просто ненадлежащими, а прямо противозаконными – полученными под пыткой.

Кстати, зачем было избивать больного человека, который сам сдался, поднял руки и встал на колени? По привычке? Или нужно зачем-то «отмазать» его от обвинения в массовом убийстве?

А.Б.



Рейтинг:   4.33,  Голосов: 3
Поделиться
Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Баранова- министром внутренних дел!
Страхатура написал 12.05.2021 12:05
Видно же на записи, накурился или нанюхался.
Ответить
Не виданные преступления по сравнению с СССР!
Soveticus написал 12.05.2021 11:59
Ясно одно, что это не шизофреник поскольку такие акты повторяются.
Правды нам все равно не скажут!
Ответить
(без названия)
Ghazarian Levons написал 12.05.2021 11:38
Ну все! Бл! Праздники закончились, теперь мы русские начнем работать, производить и удивлять мир хорошими товарами и продуктами, правильными советами и выдающимимся научными достижениями, лучшими произведениями искусства в любой области человеческой культуры и просто дарить миру улыбки!
А вы небось неверите, думаете опять начнем с р а т ь!? и только-то! Мдя.....
Ответить
Урок исторической литературы
Uchitel написал 12.05.2021 11:30
Как современно звучит монолог князя Пожарского в "Статском советнике" https://www.youtube.com/watch?v=5hgF4hBZQk0
Просто удивительно как современно!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какую из левых партий вы предпочтете на выборах в Думу?:
Результаты
Интернет-ТВ
"А что?" Новости с Анатолием Барановым
"А что?" Новости с Анатолием Барановым
12.05.2021
Подвиг одного - всегда преступление кого-то другого
Подвиг одного - всегда преступление кого-то другог...
12.05.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Молитвы на праздник Ураза-байрам пройдут без прихожан (0)
Подвиг одного - всегда преступление кого-то другого (3)
Троцкист, мастодонт и мамонт (3)
В Израиле опять война, но не очень ясно, с кем (35)
"А что?" Новости с Анатолием Барановым (0)
76 дней в Ухани (1)
Девять погибших при нападении на школу (41)
Китай забирает Среднюю Азию (19)
Конечно, делается и что-то полезное (2)
Анатолий Баранов: невозможно постоянно жить в состоянии угрозы (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
orphoprosecutor orphoprosecutor: Все-таки нашла поводок
Дарья Митина Дарья Митина: Мой некролог Е.К. Лигачёву, опубликованный в сегодняшней "Литературной газете"
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: "А что?" Новости с Анатолием Барановым
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Израильская клубника в Москве не пропала. Хороший признак...
Дарья Митина Дарья Митина: Светлая память Егору Кузьмичу Лигачёву
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss