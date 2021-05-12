По официальным данным, в результате стрельбы в школе погибли девять человек, в том числе семь детей, пострадали 20 человек. Видимо, данные окончательные.

Что произошло? Мальчик сошел с ума, самым очевидным образом – возомнил себя богом, решил убивать «биомусор».

О том, что мы, скорее всего, имеем дело с шизофренией в тяжелой форме, говорят показания его родных.

Родная тетя говорит: Ильназ «или что-то пил, или ему кто-то что сказал, или компьютер или секта. это не наш Ильназ! Он даже громко так никогда не кричал».

Такое резкое изменение личности говорит именно о тяжелом психическом заболевании, которое возникло внезапно. Хотя, скорее всего, ранние признаки заболевания просто пропустили – в стране давно развалена система учета психически больных.

Сейчас, конечно, диагноз поставят. Вот только поздно.

Учительница, прикрывшая собой ученика, совершила подвиг. Вот только подвиг одного – всегда преступление кого-то другого.

Управление МВД, занимающееся компьютерными преступлениями, так ловко выявляет репосты из Навального – и сажают по ним молодых людей. А вот тут молодой человек объявил себя богом, потом накануне объявил, что идет убивать «биомусор» - и никакой реакции.

Молодых людей караулят по подъездам, чтобы предъявить им обвинения в репосте абсолютно безобидной, в сущности, чепухи. А тут всего-то надо было передать «активку» участковому, тот с первых двух слов понял бы, что имеет дело с нездоровым человеком и принял бы меры.

Ну а съемку следственных действий на «Дожде» уж и не знаю, как назвать… У нас тайна следствия только для «политических»? Хорошая помощь будущему адвокату убийцы – все эти следственные действия теперь можно признать не просто ненадлежащими, а прямо противозаконными – полученными под пыткой.

Кстати, зачем было избивать больного человека, который сам сдался, поднял руки и встал на колени? По привычке? Или нужно зачем-то «отмазать» его от обвинения в массовом убийстве?

А.Б.