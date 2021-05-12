Молитвы на праздник Ураза-байрам пройдут без прихожан

"13 мая 2021 года, в день празднования Ид иль-Фитра - Ураза-байрама Московская Соборная, Историческая и Мемориальная мечети Москвы не будут принимать прихожан на праздничную молитву (Ид намаз). Праздничная молитва состоится только при участии духовенства всех трех мечетей и сотрудников Духовного управления мусульман Российской Федерации и будет транслироваться онлайн", - говорится в сообщении ДУМ.

Это связано с эпидемиологической обстановкой в городе.

Как отмечают в ДУМ РФ, запрет на проведение публичных мероприятий в городе Москве продолжает действовать, и в случае проведения праздника Ураза-байрам организаторы и иные участники могут быть привлечены к ответственности в установленном порядке.

Будем надеяться, что мусульмане подчинятся, и все пройдет спокойно.

Или не подчинятся.

В приницпе, если политикам или правозащитникам нельзя, то почему можно верующим? Но у нас государство давно демонстрирует особое отношение к некоторым конфессиям, и мусульмане входят в это особое число.

Арестовать, избить, посадить легко можно и политика, и рабочего активиста, и сторонника какой-либо "секты". А вот "традиционные религии" стоят в своем особом ряду. Их так просто нельзя, нужны особые основания.

Является ли пандемия таким "особым основанием"?

Ну 13 числа и посмотрим.

А.Б.