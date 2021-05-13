Чернобыль. Вторая серия

Ученые предупредили о новых ядерных реакциях внутри Чернобыльской АЭС, пишет журнал Science. Установленные на станции датчики фиксируют увеличение числа нейтронов в одном из недоступных помещений, что свидетельствует о реакциях ядерного деления в массе уранового топлива, захороненного в глубине реакторного зала АЭС.

Нарастание числа нейтронов идет медленно и в запасе еще есть несколько лет для определения мер по противодействию угрозе. Сейчас ученые пытаются выяснить, угаснут ли эти реакции сами или необходимо будет принимать меры для предотвращения новой аварии.

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Проблема в том, что сегодня Украина - очень бедная страна, и обслуживать пятый в мире по мощности ядерный комплекс просто не в состоянии. Проводить же какие-то масштабные экстренные работы - тем более.

Международных же механизмов отчуждения части прав в отношении национальной атомной промышленности просто не существует. Тем более, что недавно руководство Запорожской АЭС объявило, что готово взорвать электростанцию в случае военной угрозы, чем нанести ущерб всем находящимся вокруг странам.

По большому счету, в Запорожье должен был уже высадиться десант войск ООН и взять под контроль АЭС. Но ничего подобного нет. А Россия, единственная страна, которая могла бы оказать квалифицированную помощь, сейчас главный враг Украины, и ее руководство русских к своим ресурсам не допустит.

Так что будем сидеть и ждать, что получится, когда аварийный энергоблок ЧАЭС разрушится окончательно.

А.Б.