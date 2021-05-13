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Московский листок

Чернобыль. Вторая серия

Опубликовано 13.05.2021 в разделе комментариев 1

аэс чернобыль
Чернобыль. Вторая серия

Ученые предупредили о новых ядерных реакциях внутри Чернобыльской АЭС, пишет журнал Science. Установленные на станции датчики фиксируют увеличение числа нейтронов в одном из недоступных помещений, что свидетельствует о реакциях ядерного деления в массе уранового топлива, захороненного в глубине реакторного зала АЭС. 

Нарастание числа нейтронов идет медленно и в запасе еще есть несколько лет для определения мер по противодействию угрозе. Сейчас ученые пытаются выяснить, угаснут ли эти реакции сами или необходимо будет принимать меры для предотвращения новой аварии.

***

Проблема в том, что сегодня Украина - очень бедная страна, и обслуживать пятый в мире по мощности ядерный комплекс просто не в состоянии. Проводить же какие-то масштабные экстренные работы - тем более.

Международных же механизмов отчуждения части прав в отношении национальной атомной промышленности просто не существует. Тем более, что недавно руководство Запорожской АЭС объявило, что готово взорвать электростанцию в случае военной угрозы, чем нанести ущерб всем находящимся вокруг странам.

По большому счету, в Запорожье должен был уже высадиться десант войск ООН и взять под контроль АЭС. Но ничего подобного нет. А Россия, единственная страна, которая могла бы оказать квалифицированную помощь, сейчас главный враг Украины, и ее руководство русских к своим ресурсам не допустит.

Так что будем сидеть и ждать, что получится, когда аварийный энергоблок ЧАЭС разрушится окончательно.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Я исследовал европу, Обнаружил только ж-пу! Я не то, чтоб очень злой - Просто рифмы нет другой!
11-TOTJAVAMBOG!! написал 13.05.2021 01:33
"По большому счету, в Запорожье должен был уже высадиться десант войск ООН и взять под контроль АЭС. Но ничего подобного нет. А Россия, единственная страна, которая могла бы оказать квалифицированную помощь, сейчас главный враг Украины, и ее руководство русских к своим ресурсам не допустит."
- То таки какой-то подонок Мой пост стер! Таки он является самым настоящим 3,1416-дарасом, п-оцом и гав-нюком, а возможно - таки даже троцкистом! То таки да!
То таки РФ не сможет помочь - таки Кащенко - не безразмерная - таки Гордым Украм придется самим всю таки радиацию вынюхивать!
То они привыкши - таки вынюхали покрышки на майдауне - и радиацию вынюхат - Таки кадры проверенные жизнью - то таки да!
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