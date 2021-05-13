Доклад Мишустина в Госдуме: Мы уже стали жить богато

Премьер-министр Михаил Мишустин выступил в Госдуме с очередным ежегодным отчетом о работе российского правительства. Доклад был выдержан в сугубо оптимистическом духе и пестрил перечислением достижений и успехов. Однако насколько описанные главой кабинета министров тезисы соответствуют действительности?

В своей речи Мишустин коснулся практически всех сторон экономического обеспечения общественной жизни. Было ощущение, что разлетающиеся с трибуны парламента слова буквально превращают старые вставшие проржавевшие механизмы в новые и рабочие, заброшенные пустыри в цветущие сады, единственно что не воскрешают мертвых.

Государство оказало помощь сельскому хозяйству, хорошие результаты показывает отечественная промышленность, правительство запустило целый ряд программ по развитию регионов, сотни тысяч россиян улучшили жилищные условия благодаря льготной ипотеке, а семьи с детьми теперь могут с уверенностью смотреть в завтрашний день. При этом удалось «создать базу для постковидного прорыва», наладить прямую связь между властью и гражданами, что позволяет спланировать хорошие параметры бюджета на следующий год и «ставить амбициозные цели». Естественно, все это происходит во исполнение мудрой воли президента, обозначенной им в судьбоносном послании Федеральному Собранию.

Конечно, есть у окружающей реальности и свои недостатки. Но правительство о них знает и безусловно способно побороть. К примеру, рост цен на продукты (по некоторым категориям на 60% за год) вызваны ничем иным, как «жадностью отдельных производителей и торговых сетей». Однако, «у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах». Правда, премьер не уточнил, откуда может взяться повышенный спрос на все виды товаров, если реальные доходы граждан не растут. Или это так закумуфлированно было сказано про начавшийся дефицит? Как писали СМИ, уже несколько месяцев в России ощущается дефицит бытовой техники, мебели и автомобилей, а торговые сети говорили о недостаточных поставках некоторых продуктов.

Что касается экономики в целом, то за прошлый пандемийный год ВВП снизился на 3%. И это, оказывается, тоже повод для оптимизма. «Все наши шаги по защите экономики позволили сгладить влияние коронавируса. Конечно, в таких условиях некоторое замедление темпов было неизбежно. Однако, учитывая новые обстоятельства и сохраняющийся негативный внешний фон, оно было вполне умеренным - падение ВВП составило всего 3%. В марте этого года, по данным Минэкономразвития, ВВП впервые превысил доковидный уровень, и в целом экономика восстанавливается», - заявил Мишустин.

Но если даже трудности преодолеть не получится, то есть выйти на доковидные нулевые темпы роста, то мы прекрасно знаем, кого винить: другие государства, которые разрушили макроэкономическую стабильность. «Накопление долга происходило как в государственном, так и в частном секторах. Во многом это произошло из-за сохранения в течение длительного времени мягкой монетарной политики в крупнейших развитых странах», - заметил премьер.

Однако насколько описанные главой кабинета министров тезисы соответствуют действительности? Отвечают независимый экономист Андрей Еремеев и политолог, главный редактор Forum.msk.ru Анатолий Баранов.