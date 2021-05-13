Анатолий Баранов: у нас появилась отдельная социальная группа "власть"

Дал комментарий "Свободной прессе".

Премьер Михаил Мишустин выступил в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства. Доклад пестрил перечислением достижений и успехов. Однако насколько оптимистичные тезисы соответствуют действительности?

Анатолий Баранов полагает, что оптимистический настрой может дорого обойтись:

— Во-первых, у меня большие сомнения, что падение ВВП в 2020-м составило всего 3%. Как это падение считали? Если в рублях — начав считать в начале года по одному курсу, а закончив по другому, — то можно получить и положительные цифры.

В реальности, мы видим падение доходов граждан, рост безработицы, крах практически всего малого бизнеса, рост разных фискальных поборов с граждан. Так что я оптимизму не верю.

Мы же видим прекрасно, что россияне нищают. Люди хватаются за любую работу, на которую ни за что бы не посмотрели год-два назад.

Нет нормальных данных по уровню производства. Сейчас весь бюджет фактически считается по нефтяной и газовой бирже. Если начать публиковать отчеты о производстве в штуках, а не рублях, то картина получится, скорее всего, неприглядная.

— Люди видят реальную жизнь, а им предлагают радужные отчеты. Почему?

— Депутаты перед согражданами фактически не отчитываются, не несут ответственности за исполнение предвыборных обещаний. Зато зависимость законодательной власти от исполнительной довольно высока.

Не перед гражданами отчитывается премьер, так что их мнение мало кого волнует. По большому счету, у нас появилась отдельная социальная группа «власть». И это социальная группа живет отдельно от народа.