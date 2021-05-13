Юбилей масочно-перчаточного режима в Москве

Ровно год назад в столице был введен масочно-перчаточный режим. За время режима пассажиры московского транспорта нарушили масочно-перчаточный режим почти 410 тыс. раз за год его действия. Наибольшее количество нарушений зафиксировано этой весной после отмены некоторых ограничений в Москве.
Вообще никого не волнует, что за это время вышло много сугубо научных работ, утверждающих, что перчатки никак не влияют на распространение коронавируса – и ни одной, подтверждающей их пользу.
Не секрет, что штрафы на транспорте этой весной назначают как правило именно за отсутствие перчаток – маски люди, в общем, носят.
Сейчас наступило метеорологическое лето, так что из-за жары число нарушителей режима еще сильно вырастет, и бюджет пополнится незаработанными деньгами еще сильней.
Что до масок и перчаток в целом – в Москве он тоже показал низкую эффективность. Во-первых, его ввели поздно, спустя 2 месяца после начала пандемии. Можно посмотреть архивные графики – экспоненциальный рост заболеваемости и смертности введение режима не остановило. Но за это никто уже не ответит. Наоборот, ордена раздали, за несуществующие заслуги.
Заммэра Ракову наградили за организацию работы по оказанию медицинской помощи
А.Б.
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музыкант написал 13.05.2021 12:29
ИВАН СУХОВ написал 13.05.2021 11:14