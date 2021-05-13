Суд в Екатеринбурге арестовал на девять суток бывшего мэра города Евгения Ройзмана

За организацию несанкционированной акции 31 января, передаёт ТАСС.

Сотрудники полиции составили на него три протокола: два за организацию несогласованной акции и один — за участие в ней. То есть одним махом набрали на «дадинскую статью» - с тремя административными нарушениями можно рисовать уголовное.

Ройзмана, наверно, не посадят, дадут условно, но в выборах он тогда участвовать не сможет.

Ну вот, мы обещали рассказывать как живут города-миллионники… Представьте, суд отправил на пятнадцать суток Лужкова или Собчака за нарушение общественного порядка…

Хотя глав муниципалитетов в столице винтят только так. Разумеется, оппозиционных.

Предлагаю развить идею, и за три уголовных дела по «дадинской» статье давать высшую меру. Зря, что ли, так много воплей за возврат смертной казни.

А.Б.