Суд в Екатеринбурге арестовал на девять суток бывшего мэра города Евгения Ройзмана

За организацию несанкционированной акции 31 января, передаёт ТАСС.
Сотрудники полиции составили на него три протокола: два за организацию несогласованной акции и один — за участие в ней. То есть одним махом набрали на «дадинскую статью» - с тремя административными нарушениями можно рисовать уголовное.
Ройзмана, наверно, не посадят, дадут условно, но в выборах он тогда участвовать не сможет.
Ну вот, мы обещали рассказывать как живут города-миллионники… Представьте, суд отправил на пятнадцать суток Лужкова или Собчака за нарушение общественного порядка…
Хотя глав муниципалитетов в столице винтят только так. Разумеется, оппозиционных.
Предлагаю развить идею, и за три уголовных дела по «дадинской» статье давать высшую меру. Зря, что ли, так много воплей за возврат смертной казни.
А.Б.
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