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Московский листок

Суд в Екатеринбурге арестовал на девять суток бывшего мэра города Евгения Ройзмана

Опубликовано 13.05.2021 в разделе комментариев 0

суд закон
Суд в Екатеринбурге арестовал на девять суток бывшего мэра города Евгения Ройзмана

За организацию несанкционированной акции 31 января, передаёт ТАСС.

Сотрудники полиции составили на него три протокола: два за организацию несогласованной акции и один — за участие в ней. То есть одним махом набрали на «дадинскую статью» - с тремя административными нарушениями можно рисовать уголовное.

Ройзмана, наверно, не посадят, дадут условно, но в выборах он тогда участвовать не сможет.

Ну вот, мы обещали рассказывать как живут города-миллионники… Представьте, суд отправил на пятнадцать суток Лужкова или Собчака за нарушение общественного порядка…

Хотя глав муниципалитетов в столице винтят только так. Разумеется, оппозиционных.

Предлагаю развить идею, и за три уголовных дела по «дадинской» статье давать высшую меру. Зря, что ли, так много воплей за возврат смертной казни.

А.Б.



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