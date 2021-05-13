"А что?" Новости на "Главтема Народ"

1 Чернобыльская катастрофа продолжается

Ученые предупредили о новых ядерных реакциях внутри Чернобыльской АЭС, пишет журнал Science. Установленные на станции датчики фиксируют увеличение числа нейтронов в одном из недоступных помещений, что свидетельствует о реакциях ядерного деления в массе уранового топлива, захороненного в глубине реакторного зала АЭС.

Нарастание числа нейтронов идет медленно и в запасе еще есть несколько лет для определения мер по противодействию угрозе. Сейчас ученые пытаются выяснить, угаснут ли эти реакции сами или необходимо будет принимать меры для предотвращения новой аварии.

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Проблема в том, что сегодня Украина - очень бедная страна, и обслуживать пятый в мире по мощности ядерный комплекс просто не в состоянии. Проводить же какие-то масштабные экстренные работы - тем более.

Международных же механизмов отчуждения части прав в отношении национальной атомной промышленности просто не существует. Тем более, что недавно руководство Запорожской АЭС объявило, что готово взорвать электростанцию в случае внешней угрозы, и чем нанести ущерб всем находящимся вокруг странам.

По большому счету, в Запорожье должен был уже высадиться десант войск ООН и взять под контроль АЭС. Но ничего подобного нет. А Россия, единственная страна, которая могла бы оказать квалифицированную помощь, сейчас главный враг Украины, и ее руководство русских к своим ресурсам, конечно, не допустит.

Так что будем сидеть и ждать, что получится, когда аварийный энергоблок ЧАЭС разрушится окончательно.

2 Премьер-министр Михаил Мишустин выступил в Думе с очередным ежегодным отчетом о работе правительства.

Доклад был выдержан в сугубо оптимистическом духе и пестрел перечислением достижений и успехов. Однако насколько описанные главой кабинета министров тезисы соответствуют действительности?

Тем более, что за действительностью далеко ходить не надо, вот она, за окном.

Комментарий политолога Андрея Иванова, директора Центра стратегического анализа Института инновационного развития.

https://disk.yandex.ru/i/JdDZNrBg7136Bg

3 Юбилей масочно-перчаточного режима в Москве

Ровно год назад в столице был введен масочно-перчаточный режим. За время режима пассажиры московского транспорта нарушили масочно-перчаточный режим почти 410 тыс. раз за год его действия. Наибольшее количество нарушений зафиксировано этой весной после отмены некоторых ограничений в Москве.

Вообще никого не волнует, что за это время вышло много сугубо научных работ, утверждающих, что перчатки никак не влияют на распространение коронавируса – и ни одной, подтверждающей их пользу.

Не секрет, что штрафы на транспорте этой весной назначают как правило именно за отсутствие перчаток – маски люди, в общем, носят.

Сейчас наступило метеорологическое лето, так что из-за жары число нарушителей режима еще сильно вырастет, и бюджет пополнится незаработанными деньгами еще сильней.

Что до масок и перчаток в целом – в Москве он тоже показал низкую эффективность. Во-первых, его ввели поздно, спустя 2 месяца после начала пандемии. Можно посмотреть архивные графики – экспоненциальный рост заболеваемости и смертности введение режима не остановило. Но за это никто уже не ответит. Наоборот, ордена раздали, за несуществующие заслуги.

4 Сильный ветер в Москве повалил 20 деревьев,

в результате повреждены 12 автомобилей и одна опора освещения, сообщается в среду в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Когда уж все гнилые деревья повалятся сами? Комплекс городского хозяйства выявить опасные деревья и что-то с ними сделать явно не в состоянии.

5 В Москве снова началась замена хорошей плитки на новую

https://twitter.com/i/status/1392126490641326085

В Москве возобновились работы по благоустройству улиц, прерванные из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений. Видеозапись очевидца опубликована в Twitter-аккаунте «Дикая Москва».

На размещенных в сети кадрах запечатлен процесс замены тротуарной плитки вокруг водоема.

Автор ролика подчеркивает, что старое покрытие было в нормальном состоянии и рабочие меняют «хорошую плитку на новую».

25 февраля сообщалось, что в Москве после перерыва, вызванного коронавирусными ограничениями, снова начнут массово укладывать новую плитку.

6 Суд в Екатеринбурге арестовал на девять суток бывшего мэра города Евгения Ройзмана

за организацию несанкционированной акции 31 января, передаёт ТАСС.

Сотрудники полиции составили на него три протокола: два за организацию несогласованной акции и один — за участие в ней. То есть одним махом набрали на «дадинскую статью» - с тремя административными нарушениями можно рисовать уголовное.

Ройзмана, наверно, не посадят, дадут условно, но в выборах он тогда участвовать не сможет.

Ну вот, мы обещали рассказывать как живут города-миллионники… Представьте, суд отправил на пятнадцать суток Лужкова или Собчака за нарушение общественного порядка…

Хотя глав муниципалитетов в столице винтят только так. Разумеется, оппозиционных.

Предлагаю развить идею, и за три уголовных дела по «дадинской» статье давать высшую меру. Зря, что ли, так много воплей за возврат смертной казни.

7 Эксперты назвали наиболее привлекательные для переезда города

За последний год в России вырос спрос на жилье в Москве, Санкт-Петербурге и Тюмени.

Востребованность жилья в столице увеличилась на 36%, в Петербурге — на 31% и в Тюмени — на 20%. Россияне также стали чаще задумываться о переезде в Сочи (спрос на жилье здесь взлетел за год в 2,1 раза), Краснодар (в два раза), Анапу (в два раза), Екатеринбург (в 1,8 раза) и Калининград (в 1,4 раза).

А в Лондон и Ниццу уже не интересно? В Тюмень хочу!

Хотя, в общем, итог понятен – в Сочах по-любому лучше, чем в Верхнем Уфалее, были б деньги…

8 Россияне стали сильно перерабатывать

Почти половина россиян (47%) заявили, что им приходится работать сверхурочно. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра сервиса для управления бизнесом «Битрикс24».

65% сотрудников считают, что регулярные переработки допустимы при выживании компании в сложной экономической ситуации.

Какая сложная ситуация, вообще? Премьер Мишустин же отчитался – все у нас нормально, даже хорошо местами.

У Мишустина.

9 Классовые профсоюзы Афин дали ответ на заявления министра труда о новых реакционных реформах трудового законодательства

Под маркой пандемии продолжается наступление на права трудящихся.

В министерстве труда Греции заявили, что воскресный выходной для большого списка секторов будет упразднен.

Государственная инспекция труда упраздняется и становится независимым, а значит необязательным органом.

Правительство устанавливает продолжительность работы до 13 часов в день, выполняя положения директивы ЕС.

Право на забастовку снова подвергается атаке из-за требования о том, что треть персонала во время забастовки должна будет работать на нескольких рабочих местах.

ПАМЕ призвала профсоюзы и рабочих бороться против законопроекта, а также бороться за отмену всех законов, превращающих их работу и жизнь в ад.

ПАМЕ призвала к массовой демонстрации в четверг, 13 мая, и подготовке к всеобщей политической стачке.

У нас бы такие профсоюзы…

10 В Израиле погромы с обеих сторон

Десятки представителей еврейской молодежи устроили марш в городе Бат-Ям и стали громить арабские магазины, сообщает издание "Гаарец". "Мятежники били стекла окон, бросали предметы и выкрикивали расистские лозунги", — говорится в материале.

В Бат-Яме израильтяне толпой напали на мотоциклиста и избили его. Полицейские не успели сразу прийти на помощь, пишут местные СМИ.

Представитель полиции Израиля подтвердил РИА Новости, что в Бат-Яме зафиксировали "нарушение общественного порядка».

Ранее в среду масштабные беспорядки произошли в городе Лод, где значительная доля населения, наоборот, приходится на арабов.

Там протестующие разгромили местный рынок и здание религиозной еврейской школы, сожгли десятки автомобилей. С вечера в Лоде ввели комендантский час, ранее власти объявили чрезвычайное положение.

И эти люди говорят нам, чтоб мы в носу не ковырялись…