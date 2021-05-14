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Московский листок

Анатолий Баранов: У нас законы об ограничении свободы слова пекутся, как блины

Опубликовано 14.05.2021 в разделе комментариев 0

суд закон
Анатолий Баранов: У нас законы об ограничении свободы слова пекутся, как блины

Дал комментарий "Свободной прессе".

Необходимо обсудить предложения уйти от анонимности в интернете, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин после стрельбы в казанской школе. 

«Звучат предложения уйти от анонимности в интернете, что позволит, считают сторонники этой идеи, в разы снизить объем контента, пропагандирующего насилие, героизирующего экстремизм. Необходимо обсуждать», — написал он в своем Telegram-канале.

— У нас законы об ограничении свободы слова пекутся, как блины, — отмечает политолог Анатолий Баранов. — Начиная с «законов Яровой», которые фактически выкинули нас из глобального информационного мейнстрима. Целая страна из одного из лидеров мирового контента превратилась в глубокую периферию.

— Что значит «ограничить анонимность»? В чем это может проявиться?

— Теперь каждого, если что, можно будет «привлечь» уже не на полузаконных, а на совершенно законных основаниях. Люди, конечно, будут это обходить, создавать фальшивые аккаунты, уходить в даркнет и так далее. Их будут ловить. Не всех, конечно. Но будет возможность взять буквально каждого, и, если нужно — «привлечь». Все станут немножко преступниками. Как раньше — можно же было просто пройти по улице, а сейчас при необходимости это уже участие в чем-то противозаконном. Так и с интернетом. Люди будут все равно пользоваться. но постоянно ощущать руку «большого брата».

— Кто, по-вашему, проталкивает подобные законы?

— Те, у кого совесть не чиста. Заткнуть рот — тактика известная со времен фараонов. Тогда это делали буквально, жидким свинцом или колом. Сейчас деликатней, но принцип тот же.



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