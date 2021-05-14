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Московский листок

Руководство России не планирует присоединить Донбасс, а почему?

Опубликовано 14.05.2021 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Руководство России не планирует присоединить Донбасс, а почему?

Руководство России не планирует присоединить Донбасс, заявил секретарь президента Дмитрий Песков. Его попросили прокомментировать публикацию Bloomberg о существовании внутренней записки Евросоюза, в которой говорится о постепенных шагах Москвы к интеграции Донбасса. 

"Россия не планировала и не планирует никого поглощать, никогда этим не занималась", - сказал Песков. 

В записке, которую цитирует Bloomberg и которая должна быть представлена на саммите ЕС в конце мая, говорится, что действия России направлены на "фактическую интеграцию" Донбасса. Среди шагов в этом направлении авторы документа называют выдачу российских паспортов жителям этого региона и организацию выборов.

***

Видимо, г-н Песков давно не был в Крыму, иначе бы язык у него не повернулся сказать, что Россия никого не поглощала. И про Южную Осетию он тоже никогда не слыхал.

Что ни говори, а Песков профессиональный дипломат, хоть и плохонький. А оспаривать очевидные вещи - это у дипломатов такая профессиональная деформация. 

И еще у них нюх на отрицательную коннотацию. И рефлекс - отрицать!

Поглощение - плохо! Эспансия - тоже плохо! Аннексия - ужос!

А плохо ли было немцам, когда ФРГ поглотила ГДР? Да, тогда придумали слово "воссоединение", и с таким хорошим словом Западная Германия поглотила восточную, члена ООН. Был член - и нету!

А почему не заговорить о воссоединении осетинского народа, а?

Или вот экспансия Соединенных североамериканских штатов на запад - плохо разве? Индейцев сильно поубивали, конечно, но зато какие города потом выросли на их могилах на западном побережье: Сан-Франциско, Лос-Анджелес... А индейцы что? Они все равно сами потом поумирали. Да и Калифорнию у Максики отобрали - экспансия, конечно. Но теперь есть Силиконовая долина. Калифорния дает половину ВВП Соединенных штатов, а Мексика - второразрядная страна с высоким уровнем преступности.

Вот если так посмотреть, а?

Ну когда бы Украина построила мост на Кубань? Да никогда! И трассу "Таврида" - никогда. Трассу на Харьков за 25 лет протянули от Симферополя аж на 22 километра.

Или вот плохое слово "аннексия".

Ленин и правда был за мир без аннексий и контрибуций. Но вы же его мавзолей каждый День победы закрываете фанерками. Ну так и скажите прямо - мы аннексировали Крым, потому что так лучше! Всем лучше - и самому Крыму, и России, и, если подумать, и Украине - теперь шансов, что на выборах победят "комуняки" нет никаких, все остались в Крыму и на Донбассе.

Крымчане выбрали сами, все это знают. И не прогадали.

Берете Крым и показываете всем-всем-всем - вот как хорошо вышло!

А потом берете Донбасс и спрашиваете - почему и там нельзя так?!

Вам, конечно, отвечают, но вы не слушайте. Вам не слушать, вам делать надо!

Вот зачем эти лукавые слова про Украину, про гражданский конфликт - ну какой нахер "гражданский конфликт", когда под Лутугино танки горели? 

Украине Донбасс не нужен, он нужен не Украине. Как вечно горящий запал.

А почему еще буквально вчера бывший русский Донбасс не может воссоединиться с Россией? Вот берет и воссоединяется.

Референдум - обязательно. С подготовкой, с достаточно открытым доступом любых наблюдателей. А чего скрывать? результат-то ясен.

А вот лукавыми вашими песковскими словами вы Украину полюбить вас не заставите, а вот жителей Донбасса от себя отвратите раз и навсегда!

Война на Донбассе завершится на следующий день после воссоединения с Россией. В Крыму есть война? Нет. И на Донбассе не будет.

Войска НАТО встанут в Краматорске, и что? Дальше они - ни шагу. Им не надо.

И прекратите называть Украиной территорию западней Белгорода. Украина осталась в прошлом. Сегодня это другое. Пока без названия.

А.Б.



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