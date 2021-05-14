Израиль начал войну с Палестинской автономией

Армия Израиля заявила о начале воздушной и наземной операции против сектора Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция продлится до тех пор, пока не будут восстановлены мир и безопасность в стране.

То есть надолго.

"Операция будет продолжаться столько, сколько потребуется для восстановления мира и безопасности в государстве Израиль",— написал премьер в Twitter.

За трое суток с территории Газы по Израилю было выпущено около 2 тысяч ракет. Погибли семь человек. В ответ Израиль начал воздушную операцию, нанося удары по объектам «Хамас» и «Исламского джихада». По данным палестинского Минздрава, в секторе Газа погибли 109 человек, в том числе 28 несовершеннолетних и 15 женщин.

Проблема войны в секторе Газа в том, что это - самое густонаселенное место на планете. То сеть жертв среди гражданского населения просто не может быть мало.

Но кого вообще это волнует?

А.Б.