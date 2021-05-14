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Московский листок

Израиль начал войну с Палестинской автономией

Опубликовано 14.05.2021 в разделе комментариев 2

победа война
Израиль начал войну с Палестинской автономией

Армия Израиля заявила о начале воздушной и наземной операции против сектора Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция продлится до тех пор, пока не будут восстановлены мир и безопасность в стране.

То есть надолго.

"Операция будет продолжаться столько, сколько потребуется для восстановления мира и безопасности в государстве Израиль",— написал премьер в Twitter.

За трое суток с территории Газы по Израилю было выпущено около 2 тысяч ракет. Погибли семь человек. В ответ Израиль начал воздушную операцию, нанося удары по объектам «Хамас» и «Исламского джихада». По данным палестинского Минздрава, в секторе Газа погибли 109 человек, в том числе 28 несовершеннолетних и 15 женщин.

Проблема войны в секторе Газа в том, что это - самое густонаселенное место на планете. То сеть жертв среди гражданского населения просто не может быть мало.

Но кого вообще это волнует?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
кир написал 14.05.2021 02:05
" Но кого вообще это волнует?"
---
Последний, кто действительно волновался и поддерживал государство Израиль - это был президент Д.Трамп.
Как его тогда только не обзывали вплоть до фашиста, расиста и т.д. Ну вот в Белом Доме правдами и неправдами (скорее неправдами) сидит новоизбранный президент Дж.Байден, которого поддерживали правочеловеки, феминистки, BLM, ЛБТБ, и т.д. и т.п., для которых все белые есть расисты, которые есть виноватые во всех бедах мира. Дошло это и до России, которая никогда не имела какого-то отношения от слова совсем к
какой-либо дискриминации чернокожих. Ан-нет, вот читаем, " Никита Мазепин впервые преклонил колено перед гонкой &#171;Формулы-1&#187;, однако заявил, что сделал это не в поддержку акции &#171;Black Lives Matter&#187;, а в память о жертвах Великой Отечественной войны."
Сайт " https://www.gazeta.ru/sport/2021/05/10/a_13587692.shtml". Понятно, что Н.Мазепин врет. В честь Дня Победы если и преклоняют колено перед Флагом Победы. Но Мазепину надо как-то оправдаться, вот пришлось врать. Понятно это есть унижения и позор. Но именно этого и добиваются вся братия ЛБТБ и Ко., точнее стоящие за ними кукловодами. Так вот, под раздачу всей этой братии попал Израиль. Прошло то время, когда США безоговорочно поддерживали Израиль. Дж.Байден позвонил Б.Нетаньяу и сказал так " США Джо Байден и выразился так: &#171;Я надеюсь, что это закончится, причем лучше, чтобы это произошло раньше, а не позже&#187;. Потом правда добавил, что Израиль имеет право на самооборону. Но самое интересное то, что вся эта ЛБТМ братия и Ко. однозначно стали на сторону арабов и назвали Израиль террористом. То же самое мы наблюдаем и в странах ЕС. РФ пока держит нейтралитет и призывает к сдержанности. В свое время Генри Киссинджер очень скептически выразился о будущем Израиля. Не есть ли это начало конца государства Израиль? Для евреев это не ново. В своей очень не простой истории они много пережили. Поневоле возникает вопрос КУДА? Не на земли ли когда-то Хазарского Каганата планируют кукловоды исход евреев из Земли Обетованной?
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(без названия)
кт написал 14.05.2021 01:49
Да никого это не волнует! Люди ко всему привыкли, кровопускание привычный фон жизни современных людей. Главное-самим в стороне от него остаться...
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