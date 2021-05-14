Шляперизм, или всё дело в шляпе!

Вы думаете, что Израиль такой красивый и могучий благодаря Америке? А вот и нет! Это заслуга шляперов.

Термин “шлеппер” первоначально подразумевал на воровском жаргоне вагонного вора. Но со временем это определение стали применять к людям ничтожным, но с большими амбициями. Так шлепперы стали шляперами.

Одним из атрибутов шляпера являлся именно головной убор. Дело в том, что шляпа в еврейской среде всегда была вещью дорогой и даже весьма дорогой. Это почти как в знаменитой повести Владимира Войновича “Шапка” - чем выше был статус писателя в обществе, тем дороже была шапка на его голове. А кому какую шапку носить решало Политбюро ЦК КПСС.

У евреев черты оседлости было нечто похожее: главные раввины носили шапку из хвостов соболей, а простые евреи довольствовались кепкой.

И вот среди местечковых евреев появилась особая категория граждан, которые делали головокружительную карьеру за счет саморекламы. А доказательством того, что они самые-самые, как раз и являлся головной убор. Как в знаменитой песне “Семь-сорок”: “На нём роскошный котелок”.

С таким котелком - хоть куда. А без котелка - никуда. Но местечко оказалось слишком тесным для шляперов и тогда они переселились в Израиль.

С тех пор в Израиле всё самое лучшее. Они и лучшие фермеры, и стартапов у них больше всех в мире, лучшие врачи тоже у них. А про Железный купол я вообще молчу.

И это ничего, что из десяти тысяч израильских стартапов выжили только семьсот, а реального успеха добились не более трехсот (остальные сдулись).

И не страшно, что Железный купол ловит только 6-7% самодельных хамасовских ракет, а статистика по умершим после лечения в Израиле является государственной тайной.

Шляпу израильским шляперам заменила реклама. Вот здесь израильские шляперы действительно вне конкуренции.

Учитесь, как из грязной, отсталой страны с убогой архитектурой и диковатым населением сделать ближневосточную Швейцарию.

Не надо никаких хайтеков и вообще достижений. Главное - реклама!

Короче, всё дело - в шляпе!