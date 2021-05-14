Если отрезать ногу, она болеть не будет

Схему по закрытию движения для автомобилей на части улиц в Москве разработали и отправили в мэрию и департамент транспорта специалисты экспертного центра Probok.net.

Обычно такие предложения подают, когда во властных структурах внутреннее решение уже принято.

Согласно предложенным схемам, пешеходными на постоянной основе хотят сделать улицы Большая Дмитровка, Большая и Малая Бронная, а также Ермолаевский, Патриарший и Малый Патриарший переулки. Также в Probok.net считают целесообразным закрыть для движения автомобилей Красную площадь — в части между улицами Ильинка и Варварка. Сейчас эта часть булыжной мостовой используется для движения автотранспорта.

Вот интересно, за счет чего тут «пробок нет»?

По существующим улицам проезда затруднен, так надо их закрыть – и пробок не будет? Это как лечение хромоты ампутацией ног. А что?

А.Б.