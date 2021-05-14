"А что?" Новости: Россию вовсю выдавливают с постсоветского пространства

Новости от продюсерского центра Александра Викторовича Краснова. Ведущий Анатолий Баранов.

1 Армия Израиля заявила о начале воздушной и наземной операции против сектора Газа

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция продлится до тех пор, пока не будут восстановлены мир и безопасность в стране.

То есть надолго.

"Операция будет продолжаться столько, сколько потребуется для восстановления мира и безопасности в государстве Израиль",— написал премьер в Twitter.

За трое суток с территории Газы по Израилю было выпущено около 2 тысяч ракет. Погибли семь человек.

В ответ Израиль начал воздушную операцию, нанося удары по объектам «Хамас» и «Исламского джихада». По данным палестинского Минздрава, в секторе Газа погибли 109 человек, в том числе 28 несовершеннолетних и 15 женщин.

Проблема войны в секторе Газа в том, что это - самое густонаселенное место на планете. То есть жертв среди гражданского населения просто не может быть мало.

А что? Кого вообще это волнует?

2 Жилье дорожает, хотя денег у людей все меньше

В исследовании ЦИАН сообщается, что средняя стоимость кв. м в 16 крупнейших городах России в марте составила 92 тыс. руб. (+2,6% к февралю). За год цена за кв. м в новых квартирах выросла на 19,8%.

Города-лидеры по росту цен за кв. м:

Питер - 171,5 тыс. руб. (+8%)

Красноярск - 77,7 тыс. руб. (+8%)

Нижний Новгород - 101,9 тыс. руб. (+7%)

Москва - 245,8 тыс. руб. (+6%)

Казань - 108,9 тыс. руб. (+6%)

Значительное снижение цены зафиксировано в Волгограде (-9%), Челябинске (-5%) и в Краснодаре (-3%).

3 Вчера прошел день работника ЖКХ

Вот если серьёзно - это те люди, благодаря которым в кране есть вода, а батареи зимой горячие.

Но с тех пор, как городские власти учредили мафиозную структуру под названием "Жилищник", а застройщики насоздавали своих управляющих компаний, ЖКХ стало коррупционной чёрной дырой.

Что делает Жилищник: выпиливает деревья, засыпает реагентами всё живое, уничтожает живые газоны и стелит взамен рулонные, ворует листья, пробивает крыши зимой, рассылает липовые долги, угрожает, вымогает, мошенничает.

И еще мухлюет на выборах и голосованиях. А что?

С праздником!

4 Схему по закрытию движения для автомобилей на части улиц в Москве

разработали и отправили в мэрию и департамент транспорта специалисты экспертного центра Probok.net.

Обычно такие предложения подают, когда во властных структурах внутреннее решение уже принято.

Согласно предложенным схемам, пешеходными на постоянной основе хотят сделать улицы Большая Дмитровка, Большая и Малая Бронная, а также Ермолаевский, Патриарший и Малый Патриарший переулки. Также в Probok.net считают целесообразным закрыть для движения автомобилей Красную площадь — в части между улицами Ильинка и Варварка. Сейчас эта часть булыжной мостовой используется для движения автотранспорта.

(схема во вложении)

Вот интересно, за счет чего тут «пробок нет»?

По существующим улицам проезда затруднен, так надо их закрыть – и пробок не будет? Это как лечение хромоты ампутацией ног. А что?

5 Музей Вооружённых сил, где хранится Знамя, реявшее над поверженным фашистским Рейхстагом, хотят убрать из Москвы!

Сообщает депутат Мосгордумы Елена Шувалова.

Театр Российской Армии, Музей Вооружённых Сил, Центральный дом Российской Армии, Студия военных художников Грекова - каждый знает - всё это находится в одном месте - на площади Суворова и вытекающей из нее улицы Советской Армии.

А что?

Похоже, данная напасть и снос расположенного рядом СК "Олимпийский" - звенья одной цепи.

Собираются полностью менять облик района, стирать историю.

И натиск на Святые места не считается преступлением.

- В знак протеста я отказалась от награды Министерства обороны. – говорит Шувалова. - Моё письмо Шойгу прочитайте ниже.

6 Три года жизни регионального оператора «Фонд капитального ремонта» попали в обзор Контрольно-счетной палаты Петербурга

Фонд целиком живет за чужой счет. Имея в штате 450 человек, он потребляет из бюджета по 800 миллионов рублей в год на собственные нужды.

Фонд квартирует в бизнес-центре, его арендуют тоже за бюджетные деньги — примерно 200 миллионов за три года, по шесть миллионов в месяц.

Фонд переплачивает по меньшей мере 30 %, посчитали аудиторы, посмотрев цены на коммерческую недвижимость.

В 2018–2020 годах потребность ассигнований на капремонт, по данным жилищного комитета, составляла 32 миллиарда рублей. План предусматривал постепенное снижение доли бюджета с 60 % до 23 %. За три года субсидии фонду должны были составить 13 миллиардов, остальные почти 19 миллиардов требовалось собрать с собственников.

В 2014–2019 годах, выяснила проверка во главе с аудитором Юрием Шутовым, фонд получил почти полмиллиарда рублей дохода в виде начисленных банком процентов за пользование деньгами. На финансирование капремонта направил 40 миллионов — 8,2 %.

Остальные доходы распределялись на цели, не соответствующие жилищному законодательству, указано в отчете Контрольно-счетной палаты (КСП). В 2018 году, например, из заработанных фондом денег руководство расписало 28 миллионов рублей в виде премий.

А что?

7 Депутат Государственной Думы от партии «Справедливая Россия», космонавт Александр Самокутяев снова сменил политическую ориентацию,

Сообщает ЛефтПенза.

Он заявил о том, что намерен принять участие в выборах депутатов Госдумы от партии «Единая Россия» и подал документы для участия в праймериз.

А что, в 2020 году Александр Самокутяев уже подавал документы для участия в праймериз «Единой России». Однако спустя некоторое время стало известно, что космонавт пойдёт в Государственную Думу от партии «Справедливая Россия». Меньше, чем через год Александр Самокутяев снова «передумал» и решил выдвигаться от «Единой России».

У нас программы и заявления партии власти и парламентской оппозиции часто так похожи, что можно переходить из одной в другую, даже не меняя риторики.

Все патриоты аж скулы сводит, все так или иначе за стабильность и против революций, никто на основы не покушается, даже коммунисты. Но в деталях разница есть, конечно. Не очень заметная…

8 В Казахстане рабочие продолжают бастовать

В соседнем Казахстане рабочее забастовочное движение не в пример нашему чрезвычайно развито.

Только что мы рассказали о победе бастующих рабочих Тенгизского месторождения нах их американскими хозяевами из Шеврон и Экссон Мобил.

Теперь бастуют другие.

Работников курьерской службы Wolt 12 мая поставили перед фактом сокращения зарплат на 30-50% несколько дней назад. При трудоустройстве курьерам обещали ставку 2000 тенге в час, сейчас она составляет 700-800 тенге.

Большая часть уходит на налоги, бензин, выплаты по кредитам и другие базовые расходы. Все расходы - по медицине, покупке транспорта, его ремонту и оплате штрафов сейчас лежат на самих курьерах. И после снижения зарплат люди остаются почти ни с чем.

Сегодня противостояние с хозяевами закончилось дракой с охраной.

Забастовка продолжится завтра. Не выходить на линию собираются более 100 курьеров.

11 мая рабочие компании «Астана Тазалык» в столице в количестве около 70 человек собрались перед офисом работодателя с требованием повысить зарплаты.

Некоторые из них заявили, что сотрудников, недовольных условиями и оплатой труда, больше, просто они не могут открыто выразить свое недовольство из-за «давления со стороны руководства».

Начальство запугивает: «А что? Если вам не хватает зарплаты — увольняйтесь».

Но работники уже не боятся.

9 Украинский суд признал забастовку рабочих Кривого рога незаконной

Криворожский железорудный комбинат, принадлежащий Ахметову и Коломойскому, может служить эталоном «уменьшения издержек». Зарплаты горняков годами не индексировались, а условия подземного труда были такими, что комиссия Держпраци (Гоструда), найдя массу нарушений безопасности, потребовала остановить работу шахт.

Шахтёры «Октябрьской», а за ней и других шахт КЖРК, в сентябре 2020 г. в знак протеста остались под землёй и добились частичного удовлетворение своих требований.

Но такой результат, когда рабочие могут добиваться хотя бы частичных уступок, не может удовлетворить олигархов. Менеджмент КЖРК подал в суд иск с требованием признать протестные действия незаконными.

7 мая 2021 Жовтневый суд Кривого Рога, чуткий к требованиям собственников, определил действия восьми шахтёров неправомерными.

Фактически решение суда признало неправомочным протест против низкой зарплаты и неадекватных условий труда, — считает депутат облсовета от Кривого Рога Сергей Баландин.

Депутат ВР II созыва и соавтор Конституции Украины Владимир Чемерис убеждён: действия протестующих были вполне законными.

— Дело в том, что по украинскому законодательству провести забастовку практически невозможно. Для начала забастовки рабочие, в соответствии с законом, должны, по крайней мере, организовать собрание, для которого необходимо разрешение руководства предприятия! А так же выполнить ещё множество условий.

После начала судебного процесса в поддержку горняков Кривого Рога выступили трудящиеся Италии, Испании и даже Аргентины.

Неплохо бы и нашим тоже поддержать, но пока тихо.

10 Россию вовсю выдавливают с постсоветского пространства

В китайском городе Сиане министр иностранных дел КНР Ван И завершил трехдневные переговоры со своими коллегами из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркмении и Киргизии.

Представитель Поднебесной пообещал странам Средней Азии масштабные инвестиции. Посланники республик в ответ заверили Пекин, что не осудят Пекин за действия по наведению порядка в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Переговоры проходили на фоне онлайн-конференции ООН, созванной по инициативе США, Великобритании и Германии, и назвавшей действия китайских властей в Синьцзяне «геноцидом».

Одновременно в ведущей американской прессе появился целый цикл статей о необходимости вернуть присутствие военных баз США в Средней Азии.

Новый виток геополитической битвы за этот регион комментирует директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития политолог Андрей Иванов.

11 В Нью-Йорке установили 7-метровый памятник "африканской культуре"

На заднем плане вроде Рокфеллер-центр, значит, самый центр города. А что?

Иногда думаешь, что Собянин-то ничего… То есть - ему есть, куда расти… творчески.