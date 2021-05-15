Политика Кремля непредсказуема

На парад Победы устроенный с таким размахом приехал всего один президент бывшей союзной республики. Даже не было А .Лукашенко. Мировая политика меняется так быстро, что политологи не могут предсказать будущее. И особенно изменения идут в бывших союзных республиках. Власть не может насытится, оставшись без контроля со стороны большого брата. А народ как и в России остался без голоса и законов.

Так зачем же приезжал таджикский президент? Не думаю, что посмотреть на парад. Его можно посмотреть и в интернете. США планируют разместить войска выводимые из Афганистана в Узбекистане и Таджикистане. Они что уже согласовали? Или нахрапом как и в других государствах. В Сирию, Ливию их никто не просил, а они присутствуют. 800 баз раскинуты по всему миру и большинство без всякого согласования. Вот к чему привела ликвидация Союза. Радуйтесь Путины, Мишустины и народ их действиям. А ведь действительно есть кому радоваться исчезновению великого государства. В России появилось уже 116 долларовых миллиардеров, а экономика падает. Встаёт проблема для президента, где брать средства для ублажения олигархов. Ну подарил президент Л.Михельсону два месторождения газа в природном заповеднике на Ямале. А кроме Михельсона есть ещё 115 олигархов. Что делать? Выход один надо начинать делить территорию страны. Кода делёжка закончится начнутся междоусобные войны. Большинство будут недовольны делением. В таком случае даже братья воюют между собой. И умирать снова будут не олигархи и их родственники а рабы, которые и создают миллиардные богатства чиновникам, олигархам и ворам и не хотят возвращаться в социализм. Предпочитают умереть раньше времени, чем выразить недовольство лично президенту и не как Зюганов, а как положено русскому человеку.

Кто при деле сейчас делает деньги. Например, директор областного сборщика мусора в Калининграде установил себе зарплату в 251 тысячу рублей. Очевидно есть и премиальные, а оплачивает нищий народ. И так по всей матушке России.

И ведь действительно политика Кремля непредсказуема. Можно даже сказать, что никакой политики нет, просто что - то взбредает в головах чиновников и они это считают политикой. Вот премьер Чехии А.Бабиш обращается к другим странам Евросоюза с призывом выслать хотя бы по одному российскому дипломату в знак солидарности с Чехией в деле со взрывом складов боеприпасов во Вробетице. Ему больше делать нечего или это от большого ума?

На празднование в Россию приехал президент Таджикистана и естественно с ним встретился наш президент О чём они говорили? В.Путин якобы заявил о попытке власти сделать Россию комфортной для мигрантов, так как в стране не хватает рабочих рук. Проявил заботу о народе Таджикистана, которые работая в России вывозят деньги на поддержку своих семей. При этом разговоре В.Путин забыл о своём народе и о тех 20 миллионов безработных. Он вообще понимает о чём говорит? О своём народе он никогда не думал и думать не собирается, а мы будем голосовать за партию, которую он создал и поддерживает.

Парад удался, власть всеми силами старается Победу пришить себе. Принимая парад поздравил россиян с Днём Победы. "Сегодня мы видим сборище недобитых карателей, попытки переписать историю, оправдать преступников". Он также заявил, что мы всегда будем помнить, что величественный подвиг в победе над нацизмом совершил советский народ. Всё таки вспомнил о советском народе. А разве историю не переписывает нынешняя власть? В учебниках для российских школ об Отечественной войне почти ничего нет, да и Мавзолей Ленина и могилы выдающихся полководцев пред парадом задрапировали. Их нет, есть его величество В.Путин. Разве это не так? Разве это не переписывание истории? Зачем помнить если о подвиге забыли кремлёвские долгожители и установили бандитски - воровкой капитализм. Где это подвиг и за что погибло 27 миллионов человек? За то, чтобы народ России грабить без всякого стеснения. Из России за последние годы вывезено до 3 - х бюджетов страны. За это умирали солдаты и гражданское население во время нашествия фашистов? И что толку, что президент в своей речи вспомнил о народе. Жаль что не сказал о нищете народной. Власть о них вообще не вспоминает. И для чего нынешняя власть вспоминает о подвиге и к чему она (власть) привела подвиг? Несколько лет назад знакомый президента Дмитрий Михальченко и "господа" компании "Высота" строили резиденцию президента очевидно в Питере и украли 33 миллиарда рублей. А зачем в Питере резиденция для президента, в Москве не хватает или специально, чтобы друзья наварились на воровстве? За это умирали во время войны? В воровстве помогали высокопоставленные чиновники Федеральной службы охраны, бывшие руководители "АТЭКС" - А.Кминов, С.Кюнер. Даже в охране коррупция на первом месте. Именно такое государство и хотел создать бывший кагэбешник. И таких примеров тысячи. Бывший зам министра связи Д.Свердлов обладает состоянием в 9,8 миллиардов долларов. В Великобритании создал компанию "Арривал" по производству электробусов. В.Потанин тоже вложил часть наворованных в России средств. В России некуда вкладывать вот они и везут миллиарды к нашим врагам. Никто не возмущается от руководства. Так и должно быть, для этого ликвидировали Союз. Не зря Даллес говорил, что Союз надо развалить изнутри и развалили, а теперь принялись и за Россию. А куда деваться нам гражданам России?

У чиновников бывших и настоящих крыша давно слетела с катушек. Деньги затмили разум и слишком много ветерка попадает под крышу. Бывший вице - губернатор Новгородской области В.Нечаев решил сделать из знакомого губернатора за 35 миллионов евро. Он же понимал, что не сделает, а это значит его убьют за такие деньги. И вот на первой передаче аванса его задержали. 35 миллионов евро. Значит такие деньги для губернатора отбить проще простого и очевидно он сам это испытал.

На днях премьер М.Мишустин отчитывался в думе за работу в 2020 году. У нас отчитываться не представляет проблему. Все свои из одной партии и вопросов не задают. Однако премьер понимает, что могут спросить за рост цен на продукты. Не дожидаясь вопроса отвечает сам. "Цены растут от жадности и производителей, и торговых сетей". Надо бы спросить, а в России правительство есть? Жадность возникла потому что правительство не является авторитетом для производителей и торговли. Каждая контора живёт по своим законам. Все без исключения заняты только деньгами, чем больше тем быстрее. Да и премьер не бедствует. Всю сознательную жизнь он занимается бизнесом и преуспел. До прихода на госслужбу заработал 79 миллионов рублей. Ну а теперь вся страна пред ним. Поэтому на вопрос как прожить на 15 тысяч рублей улыбаясь сказал, что надо уметь жить.